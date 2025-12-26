Elodie e Iannone “si sono lasciati”: voci, cause e gesto inatteso di Marracash

Si fanno sempre più insistenti le voci che sostengono che Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone siano in crisi. A rinfocolare le indiscrezioni il fatto che, nel giorno di Natale, la cantante ha postato una serie di scatti mostrando di aver trascorso la festività in compagnia dei suoi affetti più stretti. Nessuna traccia però del centauro di Vasto. A far esplodere ulteriormente il gossip ci hanno pensato gli esperti di cronaca rosa Alessandro Rosica e Amedeo Venza. Quest’ultimo ha spiegato di aver saputo che la coppia starebbe affrontando un periodo no. Rosica ha addirittura scritto che la popstar e il motociclista si sono lasciati. Ad accendere ancor più la curiosità attorno all’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stato anche un gesto del suo ex fidanzato, Marracash. Il rapper ha piazzato un like alle foto natalizie postate da Elodie. Iannone, invece, almeno sui social, le ha snobbate.

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone “si sono lasciati”

“Vi ho già detto che si sono lasciati”, ha scritto Alessandro Rosica su Instagram, in risposta a un utente che chiedeva aggiornamenti sulla coppia formata da Elodie e Iannone. Amedeo Venza ha invece parlato di relazione in crisi a causa di “lavoro, viaggi e interessi diversi”. I diretti interessati, per il momento, hanno preferito non commentare in alcun modo le indiscrezioni sul loro conto. Silenzio di tomba. Quel che sembra certo è che non abbiano passato il Natale insieme.

Il gesto a sorpresa di Marracash

Il gossip su Elodie si è fatto ancor più rovente quando Marracash, sorprendentemente, ha pigiato “Mi piace” sulle foto natalizie dell’ex fidanzata. Il gesto è stato notato da migliaia di fan, alcuni dei quali hanno iniziato a fantasticare su un ipotetico ritorno di fiamma. Opportuno sottolineare che un “like” non fa primavera. Dunque, parlare di ritorno in love è totalmente fuori luogo. Parlare invece di ‘mossa’ affettuosa e inaspettata da parte del rapper nei confronti di Di Patrizi è più azzeccato.

Come già accennato, colpisce il fatto che la popstar italo-francese abbia incassato pubblicamente un cenno di attenzione da parte dell’ex compagno e non da parte dell’attuale fidanzato.