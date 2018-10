Belen e Corona al Maurizio Costanzo Show: “Ci sentiamo spesso”, poi si stuzzicano

Maurizio Costanzo Show, Belen e Corona si stuzzicano: le battutine nascondono altro?

Al Maurizio Costanzo Show, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono stuzzicati parecchio! I due sono stati ospiti della puntata del 24 ottobre in seconda serata insieme a tanti altri personaggi, ma ovviamente stare sullo stesso palco ha catturato l’attenzione. Appena si è aperto il sipario, Belen e Corona hanno iniziato a stuzzicarsi. Lui ha fatto notare a Maurizio Costanzo che la Rodriguez è ancora agitata e emozionata: si riferiva alla trasmissione oppure ad altro? Lecito avere un dubbio. Platinette ha subito rotto il ghiaccio chiedendo cosa sta succedendo tra Corona e Belen: “L’argomento più interessante della serata è sapere se Belen e Fabrizio… Non avevate fatto una promessa, che dovevate tornare a vedervi?“, e questo ha aperto poi un dibattito tra Corona contro Platinette e pure Roberto D’Agostino.

Belen e Corona insieme da Costanzo, le frecciatine non sono mancate

Maurizio ha chiesto a Fabrizio se aveva cenato insieme a Belen la sera prima, anche se pare siano stati insieme a cena ieri sera. Questo ha risposto Corona: “Non eravamo a cena, ci sentiamo spesso. Ci sentiamo ogni tanto. No gorda? Le canzoni su Instagram sono per provocare”. Belen ha chiesto all’ex fidanzato come mai fosse diventato rosso e pare che anche lei abbia chiesto spiegazioni delle canzoni sul social. E lui ha risposto con un “No amore non divento rosso” e sono andati avanti così, a lanciarsi frecciatine. E poi hanno ballato insieme, un ballo durante il quale Fabrizio ha stretto a sé l’argentina e ha tentato di darle baci affettuosi. “Non fare cas*ni”, ha detto Belu allontanandolo e alzandosi per ballare. E poi ancora sorrisi, cose non dette e piccole battutine, anche sul tatuaggio dedicato a Costanzo.

La domanda di Belen a Fabrizio: “Vorresti avere altri figli?”

Verso fine puntata, Maurizio ha notato come Belen si sia sciolta e abbia iniziato a interagire con Fabrizio. Così, le ha chiesto di fare una domanda all’ex: “Vorresti avere altri figli?”, ha chiesto a Fabrizio. E lui ha risposto così: “Parlando prima con una persona cara, ho detto ‘penso che potrò riavere le cose belle della vita quando riuscirò a trovare un equilibrio e magari troverò l’amore’. Solo in quel momento potrò volere un figlio, ora con la testa che ho no”. La Rodriguez lo ha guardato con occhi teneri. Insomma, è stato evidente l’imbarazzo: Belen e Corona torneranno insieme? Al Maurizio Costanzo Show è stato evidente che si vogliono ancora bene, poi chissà.