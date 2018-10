Fabrizio Corona, tatuaggio per Maurizio Costanzo: la dedica che stupisce tutti

La dedica speciale di Fabrizio Corona: un tatuaggio per Maurizio Costanzo

Questa sera Fabrizio Corona ha regalato sorprese. Ha un tatuaggio dedicato a Maurizio Costanzo! Lo abbiamo scoperto questa sera, nella puntata del Maurizio Costanzo Show in cui Corona è stato protagonista indiscusso. Proprio Maurizio ha fatto notare, a inizio puntata, che ci fosse un nuovo tatuaggio sul corpo di Fabrizio. Ha suscitato parecchia curiosità e alla fine qualcuno lo ha letto. Il tatuaggio di Fabrizio per Costanzo è: “Maurizio maestro mio”. Lo ha inciso dietro la nuca e Gabriele Parpiglia ha subito postato una foto su Instagram. Una dedica molto speciale che ha stupito tutti, chi era sul palco e chi seguiva da casa.

Il tatuaggio di Corona dedicato a Maurizio Costanzo, che ringrazia: “È una brava persona”

Belen scoprendo questo nuovo tatuaggio ha esclamato “Ma tu stai fuori di testa”, con ironia ovviamente. I due inoltre si sono stuzzicati parecchio durante la puntata. Il gesto avrà stupito, è vero, ma Corona è stato chiaro arrivando agli studi sul fatto che deve molto a Maurizio. E lui ha ringraziato a modo suo Corona per il tatuaggio: “Non lo querelo. Ne ha fatti tanti di errori, ma io che conoscevo il padre mi sento di garantire che dentro è una brava persona“. Costanzo ha difeso Corona per tutta la durata della puntata, a dire il vero, anche schierandosi nettamente dalla sua parte in alcuni battibecchi con Roberto D’Agostino.

Fabrizio Corona al Maurizio Costanzo Show lancia il suo libro Non mi avete fatto niente

“Maurizio maestro mio” non è l’unico nuovo tatuaggio di Fabrizio Corona. Oltre al già visto “Viva la libertà” sull’orecchio destro, infatti, ha tatuato sull’altro orecchio”Non mi avete fatto niente”. Belen ha pensato si trattasse della canzone, e invece no: Non mi avete fatto niente è il titolo del libro di Fabrizio Corona, in uscita prossimamente e di cui sicuramente parleranno sia lui sia Parpiglia. E domani sarà ospite al Gf Vip.