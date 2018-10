Belen a cena con Corona dopo il Maurizio Costanzo Show? La verità

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona a cena insieme dopo il ballo da Maurizio Costanzo? Tutta la verità

Restano loro i protagonisti indiscussi del gossip. Belen e Corona continuano a far parlare di loro, anche quando non assumono alcuno strano atteggiamento. Nelle ultimissime ore si è scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Gabriele Parpiglia ha infatti condiviso un video anticipazione del tutto inaspettato sulla prima puntata del Maurizio Costanzo Show. L’ex re dei paparazzi ha invitato l’argentina a ballare e lei non si è assolutamente rifiutata. Inutile dire che sono tanti quelli ad aver seguito la scena con gli occhi a cuoricino, così come sono tantissimi quelli che non hanno assolutamente gradito. Dopo la registrazione della trasmissione, sul web si è iniziato a vociferare di una presunta cena tra la Rodriguez e Fabrizio. Ma la verità è un’altra e a rivelarla è proprio il noto giornalista di Chi, nonché grande amico dell’ex coppia.

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez insieme dopo il Maurizio Costanzo Show: ecco cosa è successo

Molti fan di Fabrizio e Belen si sono chiesti se fosse vero il gossip che li vedeva a cena insieme dopo il ballo che li ha resi protagonisti della prima registrazione del Maurizio Costanzo Show. Ora, scopriamo tutta la verità. Gabriele Parpiglia ha risposto su Instagram ad alcune domande dei suoi followers. Il giornalista e autore tv ha spiegato che i due non hanno mangiato insieme. Corona e Parpiglia hanno raggiunto la Rodriguez per il dopo cena e insieme a loro c’erano altre dieci persone circa. Insomma, nessun tete-a-tete tra l’ex coppia.

Belen Rodriguez resta single: Fabrizio Corona è solo un amico

Come già rivelato dalla diretta interessata, la Rodriguez è single e non ha avuto alcun ritorno di fiamma con Corona. Ad oggi, i due sono riusciti a restare legati da un bellissimo e semplicissimo rapporto di amicizia e nulla di più. Come Belen, anche Fabrizio sembra non aver trovato ancora alcuna anima gemella.