Belen dopo la rottura con Stefano: le parole su lealtà e fedeltà

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo le vacanze non più come coppia. Sembrava che la quarantena avesse dato loro maggiori conferme circa il loro amore, ma le strade si sono per l’ennesima volta divise. Belen, dopo la rottura, ha lanciato una serie di frecciatine al suo ex. E pare che non abbia intenzione di piantarla qui. Qualcosa è successo, qualcosa si è rotto in maniera inaspettata, ma per il momento c’è un fittissimo alone di mistero attorno alle reali motivazioni che hanno spinto la coppia a separarsi. È stata tirata in ballo persino Alessia Marcuzzi! Quello che al momento si sa è che i rapporti tra Belen e Stefano sono tutt’altro che rosei, al punto che non si saluterebbero nemmeno più. Cos’è successo davvero? La Rodriguez, questa sera, ha deciso di pubblicare una storia Instagram con cui ha parlato di lealtà e fedeltà. Tradite da qualcuno? Non è la prima volta che la showgirl lascia qua e là delle frasi che fanno molto chiacchierare… Anche questa volta rivolte a De Martino?

Belen e Stefano news, lei parla di fedeltà… lui non ha lottato al suo fianco?

Sappiamo che, in aeroporto, Stefano e Belen non si sono nemmeno salutati. Il clima è talmente teso che lo si può tagliare con un coltello… Rapporto siderale, fra i due, che non avrebbero nessuna intenzione di comunicare. Santiago, in questo periodo, ha passato del tempo sia con la mamma sia col papà e per lui i due si sono dovuti necessariamente incontrare. E adesso, a meno di una settimana da quello che è accaduto in aeroporto, la Rodriguez continua a far parlare di sé, dopo aver pubblicato questa frase su Instagram: “Lealtà. Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco”. Da quello che sappiamo, Belen è sempre stata fedele e la fedeltà non mancherebbe nemmeno nella sua nuova relazione con Gianmaria, il quale è subito entrato in sintonia con Santiago a Ibiza.

Gossip Stefano e Belen estate 2020: cosa sta succedendo?

Stefano e Belen faranno ancora chiacchierare durante il mese d’agosto. I gossip, sul loro conto, sono all’ordine del giorno. Recentemente ha fatto discutere quello che ha fatto la mamma della Rodriguez, ma non mancheranno altri gesti che non passeranno inosservati… E scopriremo, prima o poi, quello che è successo davvero a questa chiacchieratissima coppia? A settembre, quando le vacanze termineranno, potremmo sapere delle informazioni importanti.