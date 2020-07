Continuano a trapelare gossip e indiscrezioni sulla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Rottura avvenuta in maniera burrascosa tanto che i due non hanno mantenuto alcun legame e sono costretti a vedersi e sentirsi solo per il piccolo Santiago, che oggi ha sette anni ed è la priorità per entrambi. L’ultima prova è arrivata da un video diffuso da Very Inutil People nel quale si vedono Belen e Stefano all’aeroporto di Milano. La soubrette argentina è rientrata da un breve weekend a Ibiza e De Martino è corso a prendere il figlio che non vedeva da qualche giorno. Il bambino si è subito fiondato tra le braccia del papà mentre la madre non ha salutato in alcun modo l’ex marito. Un rapporto, dunque, glaciale tra Stefano e Belen, che avevano creduto molto in questa nuova riconciliazione, avvenuta nel 2019 con grande gioia dei fan e delle rispettive famiglie. Ma qualcosa è andato storto anche se ad oggi non si conoscono i reali motivi della separazione. E intanto Veronica Cozzani, la madre di Belù, è scesa in campo per difendere la figlia…

In che rapporti sono oggi Belen e Stefano? È gelo totale tra i due

Nelle ultime ore Veronica Cozzani, la madre di Belen che ha origini italiane, ha smesso di seguire Stefano De Martino sui social network. Al contrario l’ex ballerino di Amici continua ad essere un follower della signora Rodriguez su Instagram. Non è chiaro il momento in cui Veronica abbia deciso di unfolloware l’ex genero ma non è da escludere che gli ultimi sketch a Made in Sud abbiano infastidito – e non poco – la donna. Il comico Peppe Iodice ha fatto alcune battute sulla vita privata di Stefano tirando in ballo pure la mamma di Belen. “Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera “Immacolata Rodriguez”. Mi ha detto testuali parole: ‘Dì al tamarro (de Martino, ndr) che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui”, ha detto il comico. Pronta la risposta di Stefano: “Ma cambia numero, senti a me!”. Certo solo una battuta ma chissà che non abbia ferito Veronica, che conosce a menadito tutta la situazione di Belen e Stefano…

Belen, Stefano e il karma: nuova frecciatina della Rodriguez

Intanto su Instagram Belen Rodriguez è tornata a lanciare frecciatine all’ex marito. Per l’ultima ha addirittura scomodato il karma non ricevendo però alcuna risposta. Lo scugnizzo napoletano preferisce infatti condividere sul suo account Instagram foto e video di tramonti e giornate in barca, senza rispondere alle provocazioni dell’ex. “Chi ha tradito verrà tradito – si legge tra le ig stories – a chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio, perché sono così le regole del gioco”, ha scritto Belen sul suo account social.