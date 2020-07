Belen, nuova frecciatina a Stefano? “Chi ti ha tradito…”

Non sembra placarsi il gossip che ruota intorno a Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. I tre sono senza dubbio il triangolo più chiacchierato della cronaca rosa di questa estate. Dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, i rumors in merito al presunto tradimento dell’ex ballerino con la Marcuzzi ai danni dell’argentina sono aumentati giorno dopo giorno, nonostante le smentite da parte dei diretti interessati. Dopo lo scoop relativo alla presunta tresca di Stefano attraverso l’iCloud del suo iPad o cellulare, prima è intervenuto De Martino, poi la Marcuzzi, apparendo di nuovo complice con Paolo Calabresi. Infine ha rotto il silenzio anche Belen attraverso i social, dichiarando che tra lei e Alessia ci sarebbe un bel rapporto di stima reciproca. Nella giornata di oggi, però, è uscito un servizio sull’ultimo numero del settimanale Chi in cui viene mostrata l’evidente sintonia tra Stefano e Alessia ai tempi de L’Isola dei Famosi, mostrando alcune immagini inedite del backstage. Qualche ora più tardi, la Rodriguez ha pubblicato un messaggio nelle storie di Instagram in cui si parla di tradimenti e sofferenza. Semplice coincidenza o evidente frecciatina?

Belen, il messaggio criptico sui social: “Chi ti ha tradito verrà tradito, sono le regole del gioco”

Non è passata inosservata l’ultima storia di Belen condivisa su Instagram. Si perché il messaggio dall’argentina è arrivato solo qualche ora più tardi dalle immagini esclusive pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini che riguardano proprio De Martino e la Marcuzzi. “Karma. Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”. I più maliziosi potrebbero pensare che sia un messaggio forte e chiaro diretto all’ex marito dopo aver visionato il servizio di Chi. Potrebbe però essere solo una citazione pubblicata sui social senza nessun secondo fine.

Belen e Gianmaria, la relazione prosegue: la coppia insieme a Ibiza

Dopo la passione scoppiata a Capri, sembrava che tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi (l’uomo con cui l’argentina ha deciso di ripartire dopo la separazione con Stefano) fosse già finita. E invece la frequentazione continua. Il magazine Chi ha sorpreso la coppia questa volta a Ibiza e pare che i diretti interessati siano intenzionati a fare sul serio. I paparazzi hanno immortalato Antinolfi con in braccio Santiago, il figlio della Rodriguez e di De Martino.