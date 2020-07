Belen Rodriguez e il momento delicato: le parole di mamma Veronica

Ha fatto parecchio rumore la separazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che si sono detti addio per la seconda volta dopo il lockdown. Una rottura per nulla indolore e ancora tutta da comprendere. I diretti interessati hanno preferito non rivelare le cause profonde che hanno portato al naufragio sentimentale. Il danzatore campano si è limitato a dire che il suo privato rimarrà tale. Un poco più loquace è stata la modella argentina che in diverse occasioni, sia sui social sia in recenti interviste, ha fatto trapelare tutta la sua amarezza su come siano andate le cose. Fatto sta che la storia si è chiusa definitivamente e il momento è delicato. La Rodriguez, però, ha una risorsa molto preziosa: una famiglia unitissima, il cui perno è mamma Veronica. E proprio quest’ultima ha tenuto a rimarcare come l’unione del ‘clan’ Rodriguez sia alla base delle scelte di tutta la famiglia.

La madre di Belen sostiene la figlia: “Sempre dalla parte dei miei”

Su Instagram Veronica, rispondendo a un fan, ha sottolineato una volta di più come lei “sarà sempre” dalla parte dei figli e del marito. “Sempre” ha ribadito, per via di un “amore incondizionato”. Parole che arrivano in un momento delicato per la figlia maggiore che sta cercando di riemergere dopo il capolinea sentimentale consumatosi con Stefano alla vigilia dell’estate. Attualmente Belencita sta frequentando Gianmaria Antinolfi, fascinoso manager napoletano con cui ha allacciato un rapporto da poche settimane. I due sono stati recentemente pizzicati insieme a Ibiza, segno che gli incontri procedono. Resta da capire se Gianmaria sia l’uomo giusto con cui ripartire. Tempo al tempo…

Belen, la famiglia si compatta

Non è un mistero che la famiglia Rodriguez abbia un rapporto simbiotico. Da sempre i membri del ‘clan’ si compattano in modo granitico innanzi alle difficoltà. Qualcuno, dopo l’ufficializzazione della crisi Belen – De Martino, ha insinuato che dietro all’addio ci fosse stato anche un fastidio di Stefano per delle presunte intromissioni da parte dei componenti della famiglia della modella sudamericana nella sua vita familiare. L’indiscrezione è stata smentita dai diretti interessati che hanno dichiarato che la rottura non è assolutamente imputabile a una simile situazione.