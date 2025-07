Belen-Cecilia Rodriguez, commento criptico della madre fa parlare

E’ da diverse settimane ormai che si parla di un presunto allontanamento tra Belen e Cecilia Rodriguez per cause ancora sconosciute. Nelle ultime ore, la madre delle due, Veronica Cozzani, ha lasciato un commento criptico sotto ad un post pubblicato sui social dalla minore delle sorelle. Alcuni fan hanno iniziato a domandarsi cosa volesse dire con le sue parole, pensando ad un possibile messaggio in codice. Scopriamo meglio che cosa ha scritto nello specifico.

Veronica Cozzani, madre di Belen e Cecilia Rodriguez, sta facendo parlare di sé nelle ultime ore a causa di un commento lasciato sotto uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dalla minore delle due sorelle. Cechu ha difatti condiviso una frase in cui si può leggere “Circulo pequeno, vida privada, corazon feliz, mente tranquila” (tradotto in italiano: “Piccola cerchia, vita privata, cuore felice, mente tranquilla”). La madre delle Rodriguez ha commentato scrivendo in spagnolo “Y por qué hay q donar un piano? Jaja” (tradotto in italiano: “Perché dovresti regalare un piano?”).

Il commento di Veronica ha fatto parlare. La frase è difatti risultata ad alcuni utenti scollegata rispetto al messaggio lasciato da Cecilia in quanto nel post non si parla di nessun piano. Secondo alcuni follower di Rodriguez potrebbe trattarsi di un messaggio in codice che capiscono soltanto tra di loro. Qualcuno ha anche ipotizzato che la madre delle due sorelle possa aver sbagliato a commentare.

Di seguito il post pubblicato su Instagram da Cecilia Rodriguez:

Qui di seguito, invece, quanto commentato da Veronica Cozzani ed i successivi commenti da parte degli utenti:

Qualche mese fa Cecilia ha annunciato la sua gravidanza con un post pubblicato sui social nella giornata della festa della mamma. La minore delle sorelle Rodriguez aspetta precisamente una bambina da suo marito Ignazio Moser. La piccola potrebbe chiamarsi Clara Isabel.

Intanto Belen ha recentemente incontrato di nuovo il suo ex Stefano De Martino. I due si sarebbero rivisti per caso in un ristorante a Porto Cervo mentre il conduttore di Affari Tuoi si trovava in compagnia della sua nuova presunta fiamma, Caroline Tronelli. I due si sarebbero salutati prima che Stefano tornasse al tavolo da Caroline.