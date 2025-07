Belen incrocia De Martino e la sua nuova fiamma al ristorante, la reazione

Stavolta c’è la ‘pistola fumante’: un bacio pieno di passione. Stefano De Martino è stata paparazzato in atteggiamenti inequivocabili dal magazine Diva e Donna mentre bacia ardentemente sulla bocca Caroline Tronelli. La 22enne e il conduttore Rai sono stati pizzicati in barca. Il settimanale Oggi ha rivelato un altro retroscena ‘incendiario’ sul timoniere di Affari Tuoi. Mentre era in compagnia di quella che pare essere a tutti gli effetti la sua nuova fiamma si è incrociato casualmente nientepopodimeno che con la sua ex moglie Belen Rodriguez. L’incontro ‘pericoloso’ è avvenuto in un ristorante di Porto Cervo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Belen incrocia la nuova fiamma di Stefano De Martino al ristorante

De Martino, spiega il magazine Oggi con tanto di foto, nel vedere Belen ha manifestato del comprensibile imbarazzo. Da vero showman, è però andato rapidamente oltre l’impaccio. Ha salutato l’ex moglie stringendola a sé in un abbraccio. Dopodiché, con il suo mieloso sorriso stampato sulla faccia, è tornato al tavolo dove ad attenderlo c’era Caroline assieme ai suoi genitori. “Tra Rodriguez, che andandosene ha anche lanciato un bacio a De Martino, e Tronelli sono invece volati sguardi gelidi”, assicura Oggi.

Nelle scorse ore, a riproiettare De Martino al centro della cronaca rosa sono state le sopracitate paparazzate di Diva e Donna. Della faccenda gossippara si è interessata anche la testata campana Fanpage.it, che ha scritto di aver saputo da fonti affidabili che il rapporto tra il conduttore e la 22enne non sarebbe un ‘semplice’ flirt estivo. Il volto Rai frequenterebbe da settimane la ragazza e terrebbe molto alla relazione. Vale a dire che, a differenza di altri legami recenti, considererebbe la storia con Caroline un qualcosa di diverso di un flirt da ‘consumare’ in fretta.

Sulla giovane non si sa molto. Si sa che è la figlia di un imprenditore napoletano che Stefano considererebbe suo amico. Tronelli è una persona riservata. Ha un discreto seguito su Instagram, dove conta quasi 20mila followers, per la precisione 19,2mila. Si diverte a postare scatti in cui fa sport, in cui è in compagnia di amici o dai luoghi che frequenta. Per il momento né lei né De Martino hanno commentato le immagini in cui appaiono affiatati e complici.