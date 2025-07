Stefano De Martino, c’è un bacio: chi è la presunta nuova fiamma

Stefano De Martino potrebbe aver davvero ritrovato l’amore. Dopo i recenti gossip che lo hanno visto protagonista e che gli attribuivano alcune frequentazioni poi smentite, nelle ultime ore il conduttore di Affari Tuoi è stato nuovamente paparazzato in compagnia di una ragazza che, secondo quanto riportato da Fanpage.it, potrebbe essere la sua nuova fiamma. Si tratterebbe nello specifico di Caroline Tronelli, figlia di un amico di famiglia, con la quale è stato pizzicato dai settimanali Chi e Diva E Donna.

Nelle ultime settimane sono stati numerosi i gossip che hanno visto protagonista Stefano De Martino. Al conduttore di Affari Tuoi sono state attribuite alcune presunte frequentazioni, poi prontamente smentite dallo stesso. Nelle ultime ore, però, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è stato nuovamente avvistato in compagnia di una ragazza, la ventiduenne figlia di un amico di famiglia Caroline Tronelli. A paparazzarlo con lei sono stati precisamente i settimanali Chi e Diva E Donna.

Stando a quanto riportato da Fanpage.it potrebbe trattarsi davvero di una nuova fiamma per il conduttore. Chi ha immortalato De Martino mentre si trovava in barca in compagnia di Tronelli in vacanza in Sardegna. Anche Diva E Donna avrebbe paparazzato i due, riuscendo perfino a beccare il momento di un bacio fra loro. Gli scatti sarebbero stati pubblicati sul nuovo numero in edicola del settimanale. Possibile quindi che tra il conduttore Rai e Caroline ci sia effettivamente qualcosa di più.

Chi è Caroline Tronelli

Caroline Tronelli è una modella e la figlia di Stefano Tronelli, imprenditore napoletano e fondatore di una nota società di consulenza che collabora con aziende leader del mercato italiano. Stefano De Martino è da anni un amico di famiglia ma avrebbe iniziato a frequentare la ragazza soltanto di recente. I due hanno trascorso parte delle loro vacanze estive insieme in Sardegna, così come riportato. Ieri, invece, i due avrebbero trascorso del tempo a Napoli, dove il conduttore è tornato sul palco con il suo show teatrale Meglio Stasera. Prima di Caroline a De Martino erano stati attribuiti altri presunti flirt, tra cui quello con Gilda Ambrosio. Quest’ultima, tuttavia, sarebbe soltanto un’amica.