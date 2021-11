Beautiful, un segreto di Quinn svelato: la confessione creerà una svolta

Nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni in America, la Fuller parlerà a cuore aperto con Eric

Il segreto di Quinn verrà svelato nelle prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda in America. Ma di cosa si tratterà? Cosa starà ancora nascondendo la designer di gioielli? Per ora le anticipazioni americane annunciano che ci sarà un punto di svolta tra Eric e Quinn, durante una conversazione onesta. Ebbene, la madre di Wyatt confesserà qualcosa che non ha mai detto prima a suo marito. Tale confessione porterà nel loro matrimonio un grande cambiamento.

Non si sa, al momento, se questo colpo di scena genererà qualcosa di positivo oppure di negativo. Sicuramente darà modo alla coppia di trovare delle risposte. Il patriarca della famiglia Forrester non riuscirà ancora a superare i suoi problemi legati alla sua disfunzione erettile. Una parte di lui, si chiederà se Brooke ha ragione: deve dare una svolta alla sua vita, facendo spazio a Donna e lasciando andare Quinn. Per chi non lo sapesse, a causa del suo problema, Eric mette in atto un folle piano.

Prima di scoprire il segreto di Quinn, il padre di Ridge si ritrova di fronte a una sconcertante verità: sua moglie lo sta tradendo con Carter. A questo punto, decide di mettere la parola fine al loro matrimonio. Improvvisamente, però, cambia idea. Strappa le carte del divorzio e chiede a Quinn, la quale intanto continua a vedersi di nascosto con Carter, di tornare a casa.

La Fuller mette da parte i sentimenti che nutre nei confronti dell’avvocato e torna a essere la signora Forrester. Ed ecco che Eric, consapevole di avere una disfunzione erettile, propone ai due amanti di continuare a incontrarsi di nascosto. In questo modo, Quinn può essere sua moglie e vivere la passione che tanto desidera.

Ma questo piano non dura molto, visto che Ridge scopre tutto e fa una bella sfuriata! Katie fa, inoltre, riflettere Eric, che torna finalmente sui suoi passi. Quinn è costretta così a dire addio a Carter, che si fa consolare proprio dalla più piccola delle sorelle Logan. La situazione è destinata a peggiorare nel tempo tra Eric e la Fuller.

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano Donna pronta a tornare tra le braccia del Forrester. Katie e Brooke la invogliano a farsi avanti, ma non ottiene il risultato sperato. Quinn viene a conoscenza del suo tentativo e chiede a Eric di tagliarla fuori dalla sua vita.

Il patriarca della famiglia Forrester vuole rispettare il volere di sua moglie per far andare bene le cose e chiede a Donna di lasciare il suo lavoro in azienda! Attenzione, però, perché Eric potrebbe presto rendersi conto di volere un futuro con la Logan!