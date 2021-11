Beautiful, Quinn e Katie resa dei conti: Carter tra due fuochi

Arriverà presto una resa dei conti tra Quinn e Katie in Beautiful. Nel corso delle puntate che andranno in onda in America durante questa settimana, la più piccola delle sorelle Logan non riuscirà a trattenere la sua indignazione nei confronti della designer di gioielli. Ma perché arriverà questo acceso confronto? Ci sono due motivi per cui le due attualmente si ritroveranno in contrasto. Il primo riguarda Donna. Negli ultimi giorni, la Fuller chiede a Eric di allontanare sia dalla sua vita che dalla Forrester Creations la Logan.

Quinn viene a sapere che Donna si dichiara ancora innamorata di Eric. Brooke e Katie la spronano a rifarsi avanti con il patriarca della famiglia Forrester. Purtroppo non ha il risultato sperato e si ritrova in lacrime a dover mettere da parte i sentimenti che prova nei confronti di Eric. Bisognerà, però, fare attenzione a ciò che accadrà nei prossimi episodi americane, in quanto Eric potrebbe seriamente pensare di riprovarci con Donna, visto che il suo matrimonio con Quinn non è sereno.

Il secondo motivo che porterà Katie e Quinn a scontrarsi riguarderà altro. La Fuller non lo ammette, ma non può dimenticare Carter. Quest’ultimo, dopo la fine della loro relazione, si ritrova a farsi consolare proprio dalla Logan! Ed ecco che arriva per lui il momento di assistere all’acceso confronto! Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Katie rinfaccerà a Quinn tutti gli errori che ha commesso, citando anche sua sorella Donna.

Quinn cercherà di difendere se stessa da queste accuse. Il tutto accadrà in presenza di Carter, che assisterà appunto alla resa dei conti. Probabilmente, l’avvocato dovrà scegliere da che parte stare e tentare di placare gli animi. Pare che Carter deciderà di sostenere la donna che ha attualmente al suo fianco, ovvero Katie.

Questa sua decisione farà sicuramente infuriare Quinn, la quale si sentirà anche un po’ tradita. Dopo quello che è nato tra loro, la Fuller si aspetterà di avere l’avvocato dalla sua parte. E, invece, i calcoli della Fuller si riveleranno inutili. Come Bill, anche lei si renderà conto che tra Katie e Carter sta nascendo qualcosa.

Questo la porterà a fare dei passi indietro con Eric? Sicuramente no, perché vorrebbe dire lasciare strada libera a Donna. Ma Katie è sempre una Logan e lei prova ancora dei sentimenti nei confronti di Carter. Dunque, si ritroverà indubbiamente in bilico. Intanto, l’avvocato farà ciò che riterrà giusto, schierandosi dalla parte di Katie.

Brooke, sebbene sostenga apertamente Donna, sarà invece troppo impegnata a sistemare ciò che sta accadendo nella vita di Hope. Deacon torna a Los Angeles e questo causerà non poche divergenze in casa Forrester.