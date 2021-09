Beautiful, un ritorno misterioso allontanerà Katie da Bill? Le anticipazioni

Presto tornerà in scena un volto del passato, che causerà problemi a Liam e Hope: da qui nasce l’idea di un colpo di scena per la sorella di Brooke

Il ritorno in scena di un misterioso personaggio in Beautiful sta alimentando nuove e interessanti teorie, che riguardano anche Katie e Bill. Le ultime anticipazioni americane segnalano che, dopo Sheila, un altro volto tornerà a Los Angeles e metterà a dura prova una coppia, quella composta da Hope e Liam. Questa non è una teoria, ma un dettaglio certo. Ma chi potrà mai creare problemi ai Lope? Si pensa che a fare il suo nefasto ritorno sarà Deacon Sharpe, il padre della giovane Logan!

Si è pensato addirittura che potrebbe tornare in scena Caroline, dimostrando che non è davvero morta. Ma, al momento, sembra più probabile che sia Deacon la sorpresa che la soap sta preparando per i telespettatori, dopo lo sconvolgente ritorno di Sheila. Questo arrivo a Los Angeles causerà alcune sfide per Hope e Liam. La coppia vivrà un dramma familiare. Ed ecco che si presenta un’altra teoria, che riguarda comunque il presunto ritorno di Deacon. Quest’ultimo potrebbe allontanare Katie e Bill!

Le anticipazioni fanno sapere che la più piccola delle sorelle Logan vorrebbe recuperare il suo rapporto con lo Spencer, soprattutto per permettere al piccolo Will di avere la famiglia che desidera. Nel corso delle puntate che sono andate in onda in America negli ultimi giorni, il pubblico ha visto Katie confrontarsi con Eric. A quest’ultimo rivela tutte le sue preoccupazioni su un suo eventuale ritorno di fiamma con Bill.

In particolare, la Logan tiene conto degli ultimi eventi che hanno colpito negativamente la sua famiglia. Innanzitutto non può dimenticare quello che è accaduto di recente tra Bill e Brooke. Non solo, il fatto che lo Spencer metta in atto un folle piano per salvare Liam, quando muore Vinny, spaventa non poco Katie.

Sicuramente riesce a comprenderlo, perché sa che fa il tutto per proteggere suo figlio. Ma la Logan potrebbe essersi seriamente stancata dei continui problemi che si ritrova ad affrontare a causa dell’impulsività di Bill. Ed ecco che, tenendo conto di questi dettagli, nasce una teoria che non dovrebbe essere trascurata.

È certo che un personaggio del passato farà presto ritorno a Los Angeles. Potrebbe, appunto, trattarsi di Deacon, il cui scopo sarà quello di riscattarsi e di dimostrare che è una persona cambiata. Da questo ritorno potrebbe nascere un nuovo intreccio amoroso che non piacerebbe per nulla a Bill!

Katie potrebbe scegliere di voltare definitivamente pagina, come fece con Wyatt, e di viversi un nuovo amore. Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà davvero e chi sarà il personaggio che tornerà a Los Angeles e causerà problemi a Liam e Hope.