Beautiful puntate America, Steffy è in pericolo: la scelta di Ridge non piace

Steffy sarà in serio pericolo nelle prossime puntate americane di Beautiful e il pubblico si sarebbe aspettato di vedere Ridge concentrato su di lei. Invece, lo stilista sarà intento a risolvere i problemi di suo padre. Le ultime anticipazioni vedono la giovane Forrester protagonista di alcune scene pericolose. Sebbene ci voglia del tempo, riesce a convincere suo marito John Finnegan che la sua madre biologica, Sheila, è molto pericolosa. Pertanto, il medico si schiera finalmente dalla parte di sua moglie per eliminare la dark lady della loro vite per sempre.

Ci sarà uno scontro fisico tra Steffy e Sheila. La giovane stilista perderà completamente la pazienza quando ritroverà, ancora una volta, la donna dentro casa sua. E mentre promette un ordine restrittivo per tenere la Carter lontana da sua figlia, Ridge è completamente impegnato a cercare prove per incastrare Quinn. Infatti, lo stilista non pensa ad altro che a trovare delle conferme che possano portare Eric a capire che sua moglie lo sta tradendo. Ebbene, nelle prossime puntate avrà le prove che cerca.

A questo punto, nascerà uno scontro tra Ridge ed Eric. Il motivo? Il marito di Brooke scoprirà finalmente l’indecente accordo che suo padre ha con Quinn e Carter. Ovviamente, ne resterà profondamente sconvolto. Ma mentre avrà a che fare con questa situazione, sua figlia sarà un bersaglio facile per il vecchio nemico di famiglia. Al contrario di quello che forse si aspettavano i telespettatori, Ridge sceglierà di concentrarsi sulla Fuller.

Il pubblico crede che le risorse del Forrester sarebbero usate meglio per salvare Steffy che per mettere fuori gioco Quinn. La sua famiglia sa bene che Sheila è capace di tutto quando vuole raggiungere i suoi scopi. In questo momento, la Carter vorrebbe avere un rapporto con il figlio ritrovato e il nipote Hayes, ma Steffy continuerà a ostacolarla.

Ed è noto a tutti che quando Sheila si sente ostacolata dà il peggio di sé. La scelta di Ridge non convince per nulla i telespettatori, che preferirebbero vederlo lottare a fianco a sua figlia contro la temutissima dark lady. Infatti, Steffy correrà un grande pericolo, a differenza di Eric. Ovviamente non è ancora escluso nulla.

Ridge potrebbe, tra poco, indirizzare la sua attenzione verso il pericolo che sta per affrontare la figlia. Anche se questo per ora sembra impossibile, visto che sarà ancora troppo impegnato a mettere Quinn con le spalle al muro. La prossima mossa di Sheila potrebbe essere terribile e Ridge potrebbe presto pentirsi di essersi concentrato sui problemi matrimoniali del padre.