Beautiful Thomas: sarà lui a uccidere uno dei protagonisti? Nuovi indizi

Beautiful puntate americane, un personaggio centrale morirà: i nuovi indizi

I telespettatori sono davvero curiosi di scoprire chi morirà tra i protagonisti di Beautiful. Da qualche settimana non si parla d’altro che della morte di uno dei personaggi principali della soap americane. Il tutto accadrà durante la messa in onda in America della puntata dell’8 novembre. Dunque, bisognerà ancora attendere qualche giorno prima di scoprire chi lascerà per sempre la trama. Al momento, diversi siti americani stanno facendo il punto della situazione per capire chi tra i personaggi si ritroverà a perdere tragicamente la vita. Come vi abbiamo già svelato, la morte più probabile potrebbe essere quella di Florence. La sua interprete, Katrina Bowden, sta al momento girando un film in Australia. Pertanto, proprio lei potrebbe morire nel corso della puntata dell’8 novembre. Flo si è rivelata un personaggio chiave della nuova trama della soap e ricordiamo che in queste ultime settimane è riuscita a riscattarsi donando in gran segreto il suo rene a Katie. Ma questa ipotesi potrebbe rivelarsi errata, in quanto anche altri personaggi stanno rischiando la vita in questo momento. Tra questi vi sono Hope, Xander, Zoe e Shauna.

Anticipazioni americane Beautiful, sarà Thomas l’assassino?

Hope è in gran pericolo, in quanto si è nuovamente riavvicinata a Thomas. Le anticipazioni americane avvertono, però, che non è l’unica a essere entrata in una situazione pericolosa. Proprio per tale motivo, si pensa che sia proprio Thomas colui che metterà fine alla vita di uno dei personaggi principali della soap. Ricordiamo che porta alla morte anche la povera Emma, pur di raggiungere i suoi scopi. Lui, dunque, è al momento al centro degli indizi. Non sarà Hope a morire. Infatti, è possibile vedere dalle anticipazioni che la giovane Logan continuerà a esserci. Stesso discorso vale per Shauna, madre di Flo. La sua interprete, Denise Richards, avrebbe prolungato il suo contratto, secondo quanto si legge sui portali americani. Dunque, per ora sembra proprio che Hope e Shauna non siano tra i personaggi che potrebbero morire.

Thomas probabile assassino o sarà lui a morire? Intanto, c’è chi ipotizza la morte di Xander

E mentre sembra ormai certo che l’assassino sarà proprio Thomas, c’è ancora qualche dubbio su chi potrebbe finire nella sua rete. Innanzitutto abbiamo escluso l’ipotesi della morte di Hope e di quella di Shauna. Anche quella di Zoe non sembra possibile, poiché la ragazza ha appena iniziato a relazionarsi con Thomas e questo potrebbe creare un’interessante svolta. Nel mirino del Forrester potrebbe cadere nuovamente Xander. Quest’ultimo, proprio per proteggere Zoe, potrebbe perdere la vita. Inoltre, il ragazzo è sempre stato convinto del fatto che Thomas sia una persona instabile, tanto da pensare immediatamente che sia lui il responsabile della morte di Emma. Xander potrebbe creare dei problemi al Forrester e proprio per questo motivo potrebbe essere in pericolo! Attenzione, c’è chi però ipotizza addirittura la morte dello stesso Thomas!