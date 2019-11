Beautiful puntate America, Thomas fa una proposta indecente a Hope

Anticipazioni americane Beautiful, una proposta indecente per Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Hope ricevere una proposta indecente da Thomas. La giovane Logan è disposta a tutto pur di ottenere la custodia del piccolo Douglas. Infatti, la figlia di Brooke è ormai certa che il Forrester non sia in grado di svolgere il ruolo di padre. Più volte, Thomas sfrutta proprio il figlio per raggiungere i suoi scopi. Ed ecco che ora Hope condivide con Liam e Brooke il desiderio di avere ancora Douglas nella sua vita. I due, però, nonostante la sostengano in questo piano, ritengono che la vicinanza con Thomas possa essere troppo pericolosa. Sebbene lo Spencer non sia d’accordo, Hope decide comunque di prendere parte alla festa di Halloween, organizzata da Eric e Quinn, al fine di passare del tempo con Thomas. Il suo scopo è proprio quello di portarlo a firmare una custodia condivisa.

Beautiful puntate americane, Thomas si riavvicina a Hope

Durante la festa di Halloween, oltre ad assistere a un particolare avvicinamento tra Steffy e Liam, vedremo Hope trovarsi in difficoltà. Thomas, insieme al piccolo Douglas, chiede alla Logan di costruire insieme un futuro sereno e felice. Il figlio di Ridge sembra ormai provare un forte rancore nei confronti della ragazza, tanto da voler eliminare tutte le Logan dalla vita dei Forrester. Ma mentre fa di tutto per separare suo padre da Brooke, ecco che dimostra di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Hope. Non solo, Thomas si mostra sempre ossessivo verso la giovane Logan, tanto da far preoccupare di nuovo le persone vicine a lei. Durante la conversazione con Hope, il Forrester si ritrova a questo punto con voci contrastanti nella testa.

Thomas fa una proposta indecente a Hope: la Logan di nuovo in pericolo

Da una parte Thomas non riesce a fidarsi di Hope, ma dall’altra vorrebbe baciarla. E sembra proprio che la giovane Logan correrà, nel corso delle prossime puntate in onda in America, un grande pericolo. Il Forrester farà una proposta indecente a Hope: se vorrà avere la custodia condivisa di Douglas, dovrà trascorrere una notte insieme a lui. Un piano abbastanza pericoloso quello che ha ormai messo in atto la Logan!