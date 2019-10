Beautiful, Ridge inquieto: “La storia di Brooke e Stephanie si sta ripetendo”

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge preoccupato per la situazione tra Brooke e Thomas

Nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge fa una particolare confessione a Eric. In particolare, l’amministratore delegato della Forrester Creations confessa al padre di essere di fronte a una situazione che gli ricorda tanto il passato. Protagonista della scena è attualmente Brooke, la quale si dice disposta a tutto pur di non cadere nelle trappole di Thomas. Quest’ultimo, intanto, è sempre più deciso ad allontanare le Logan dalla sua famiglia. In particolare, il giovane ha intenzione di rovinare per sempre il matrimonio tra Ridge e Brooke. La Logan, che sin da subito ha compreso che dietro il comportamento del ragazzo ci sia una forte instabilità mentale, si ritrova pertanto a dover iniziare una nuova guerra. Thomas è davvero disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obbiettivi e più volte l’ha dimostrato. Proprio per tale motivo, Liam è fortemente preoccupato per le sorti di Hope. Infatti, ricordiamo che la giovane Logan sta lottando per avere la custodia del piccolo Douglas, sicura che quest’ultimo non possa crescere bene insieme a suo padre Thomas.

Beautiful puntate America, Brooke vs Thomas: Ridge pensa al passato

Ridge da esterno sta assistendo alla lotta tra Thomas e Brooke. La Logan chiede, a questo punto, al marito di fare una scelta: o lei o suo figlio. Purtroppo, come vi abbiamo già anticipato, il Forrester si ritrova a prendere una decisione molto dolorosa. Decide di stare a fianco di suo figlio Thomas e di lasciare, così, Brooke. Non solo, Ridge mostra tutta la sua preoccupazione a Eric. Scendendo nel dettaglio, il padre di Steffy fa una particolare rivelazione in questa circostanza: “La storia di Brooke con Stephanie si sta ripetendo con Thomas e Brooke”.

Ridge preoccupato, ma decide comunque di appoggiare suo figlio Thomas

Sappiamo bene quanto Sephanie e Brooke siano state l’una contro l’altra per anni. Le due erano collegate esattamente come ora la Logan risulta collegata a Thomas. In entrambi i casi vediamo come punto in comune proprio Ridge, che si ritrova ancora una volta a dover prendere delle scelte molto dolorose, schierandosi. Al momento, non riesce a credere che il figlio possa davvero essere una persona pericolosa, tanto da appoggiarlo in ogni sua scelta.