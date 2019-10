Beautiful puntate America, Ridge fa una scelta dolorosa e spiazza Brooke

Anticipazioni americane Beautiful, Brooke contro Thomas: la richiesta a Ridge

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono Ridge prendere una decisione molto dolorosa. Nel corso delle puntate americane, che andranno in onda nei prossimi giorni in America, Brooke metterà il marito di fronte a una scelta abbastanza forte. La Logan non riesce ad accettare il fatto che Thomas non abbia pagato per i problemi che ha creato a Hope. Il giovane Forrester, agli occhi di Brooke e di altri protagonisti, si presenta come una persona fortemente instabile. E questo ormai è un dato di fatto. Infatti, sembra proprio che Thomas abbia effettivamente dei grossi problemi mentali. Brooke teme per la vita di sua figlia, la quale intanto sta cercando di ottenere la custodia del piccolo Douglas. Hope si dice disposta a tutto pur di mettere in salvo il bambino, convinta che Thomas non sia in grado di svolgere il ruolo di padre. Sebbene sia preoccupata per le conseguenze che ci potrebbero essere, Brooke appoggia Hope nella sua missione contro Thomas.

Beautiful puntate americane: Thomas vs Brooke, la guerra continua

Ma non solo, c’è un’altra guerra in corso tra Thomas e Brooke. Il giovane Forrester è convinto ormai che le Logan rappresentino solo un problema per la sua famiglia. Pertanto, è pronto a eliminarle definitivamente dalla sua vita e da quella dei suoi cari. Per fare ciò, si prepara ad allontanare per sempre suo padre da Brooke. In particolare, Thomas fa in modo che la Logan venga a sapere della notte trascorsa da Ridge insieme a Shauna. Quanto accaduto genera una profonda crisi nel matrimonio di Brooke, che cerca chiaramente spiegazioni al marito. Sebbene non sia accaduto nulla quella notte, Shauna continua a cercare di conquistare Ridge, favorendo in questo modo Thomas. A questo punto, Brooke chiederà al Forrester di prendere una scelta importante.

Ridge prende una scelta dolorosa: il Forrester lascia Brooke e sceglie Thomas

Le anticipazioni americane annunciano che Brooke chiederà a Ridge di fare una scelta: o lei o Thomas! Purtroppo, il Forrester si ritroverà costretto a prendere questa decisione così dolorosa, scegliendo il figlio. Infatti, Ridge lascerà definitivamente Brooke e porterà Thomas a vivere in casa di Eric e Quinn. Dalle anticipazioni sappiamo che la Logan soffrirà molto per questa situazione!