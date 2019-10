Beautiful anticipazioni americane: Hope in pericolo, ma non è l’unica

Anticipazioni americane Beautiful: Hope di nuovo in pericolo

La trama di Beautiful attualmente in onda America è davvero ricca di colpi di scena. Ricordiamo che i telespettatori italiani potranno assistere a queste vicende tra qualche mese. Le ultime anticipazioni vedono Hope in serio pericolo. Ancora una volta, Brooke e Liam si mostreranno preoccupati per la giovane Logan a causa di Thomas. In questo caso, però, sarà proprio la stessa Hope a mettersi in pericolo. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Brooke intenderà sfruttare l’amore che il Forrester prova nei suoi confronti, per ottenere la custodia di Douglas. Come vi abbiamo già anticipato, Hope sarà decisa a portare avanti un piano per mettere in salvo il bambino. Secondo la ragazza, il piccolo non sarebbe al sicuro insieme a Thomas, considerato un po’ da tutti come una persona fortemente instabile. Proprio per tale motivo, Hope dovrà riavvicinarsi al Forrester e questo creerà delle preoccupazioni in Liam e Brooke.

Beautiful puntate America: Hope rischia la sua vita per Douglas, ma anche un altro protagonista è in pericolo

Liam e Brooke temeranno per la vita di Hope, consapevoli della forte instabilità di Thomas. Ma le anticipazioni americane annunciano che non sarà solo la Logan a trovarsi in pericolo. “Hope è determinata a usare l’amore di Thomas per lei per ottenere Douglas. Ma Liam non è d’accordo con il suo piano di trascorrere del tempo con il Forrester. Liam e Brooke temono per la sicurezza di Hope, ma non è l’unica in pericolo.” Queste sono le anticipazioni della prossima settimana, che vedono appunto la giovane Logan mettere tutto a rischio. Nel frattempo, come vi abbiamo già anticipato, si accenderà una vera e propria guerra, che vedrà da una parte i Forrester e dall’altra le Logan!

Hope in pericolo, Brooke e Liam preoccupati: un personaggio perderà la vita

Qualcun’altro, oltre Hope, sarà in pericolo. Di chi si tratta? Abbiamo già saputo che un personaggio centrale perderà la vita, nel corso della puntata che andrà in onda in America il prossimo 8 novembre. Probabilmente le anticipazioni si riferiscono proprio a questo personaggio. Ma, intanto, anche Hope rischierà di trovarsi in serio pericolo riavvicinandosi a Thomas.