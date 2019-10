Beautiful puntate America, è guerra: Steffy e Thomas uniti contro le Logan

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy e Thomas uniti per allontanare le Logan

Nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful assisteremo a una vera e propria guerra tra le Logan e i Forrester. In particolare, da una parte vedremo schierati Steffy e Thomas e dall’altra Hope e Brooke. I due figli di Ridge hanno intenzione di allontanare dalle loro vite tutte le Logan, convinti che siano sempre pronte a prendere ciò che è loro. Scendendo nel dettaglio, Steffy inizierà ad appoggiare il fratello quando scoprirà che Hope ha pensato a un piano per prendersi la custodia del piccolo Douglas. Non solo, la giovane Forrester sarà fortemente arrabbiata con la sua rivale di sempre per averla allontanata da Beth/Phoebe. Accesi scontri, dunque, sono attesi tra Steffy e Hope. Stando alle ultime anticipazioni americane, le due avranno una forte discussione dopo che la Logan scoprirà alcuni messaggi sul telefono di Liam, che riguardano proprio la sua rivale. Infatti, lo Spencer permette a Steffy di trascorrere del tempo con la piccola Beth, consapevole della sofferenza che sta provando dopo essersi separata da lei.

Beautiful puntate americane: accesi scontri tra Hope e Steffy

Steffy e Thomas saranno sempre più convinti del fatto che le Logan hanno sempre avuto come obbiettivo quello di prendere ciò che è loro. Hope non avrà alcuna intenzione di permettere alla rivale di trascorrere del tempo con Beth, sebbene sappia quanto le sia legata. Per tale motivo, la Logan si ritroverà costretta a chiedere al marito di mettere le cose in chiaro con Steffy. Ma non solo, durante questo acceso scontro, Hope confesserà di essere pronta a tutto pur di togliere la custodia di Douglas a Thomas! Questa decisione della Logan non viene per nulla presa bene da Steffy, la quale farà il possibile affinché suo nipote non finisca insieme a lei.

Steffy si riavvicina a Thomas: Hope disposta a tutto pur di salvare Douglas

A questo punto, Steffy non potrà fare altro che condividere con Thomas lo stesso pensiero sulle Logan. Vedremo, pertanto, i due fratelli molto uniti, nonostante le ultime circostanze li abbiano portati ad allontanarsi. Steffy non ha mai accettato il comportamento instabile di Thomas, ma ora sembrerà pronta a combattere con lui. Ma dall’altra parte, Hope sarà intenzionata a salvare Douglas e, dunque, cercherà di trovare qualsiasi soluzione per avere la sua custodia. Intanto, vedremo Brooke e Ridge sempre più distanti!