Beautiful puntate America, Liam e Steffy: arriva una nuova opportunità

Anticipazioni americane Beautiful, Liam di nuovo tra Hope e Steffy

Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Liam e Steffy avere una nuova grande opportunità di ritorno. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in America, i telespettatori hanno visto i due riavvicinarsi molto. Inutile dire che gli Steam siano sempre rimasti uniti grazie al legame che hanno con la piccola Kelly. Ora sembra proprio che il giovane Spencer ricada nuovamente in crisi. Il figlio di Bill dovrà ripercorrere tutto il suo percorso che l’ha riportato tra le braccia di Hope, per cercare di capire cosa realmente vuole. Un lungo viaggio nei sentimenti per Liam, il quale potrebbe avere nuovamente dei dubbi sulla sua attuale situazione sentimentale. Naturalmente a soffrire per tale situazione, questa volta, sarà Hope. Quest’ultima si ritroverà protagonista di accese discussioni con il marito, ma anche con Steffy. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, la Logan affronterà la sua rivale di sempre dopo aver scoperto alcuni messaggi sul telefono di Liam. Gelosia e rabbia saranno i sentimenti che invaderanno la figlia di Brooke, che sarà pronta a lottare per per l’amore che prova nei confronti dello Spencer.

Beautiful puntate americane, Liam e Steffy si riavvicinano la notte di Halloween

E mentre molti telespettatori vorrebbero vedere Steffy ritrovare la serenità con un altro uomo, le anticipazioni parlano di un imminente riavvicinamento tra lei e Liam. A dare questa nuova opportunità agli Steam sarà la notte di Halloween. I due parleranno molto e faranno uscire fuori i sentimenti che ancora provano nei confronti l’uno dell’altra. In particolare, Steffy confesserà allo Spencer di essere felice per il legame che continua a esserci tra loro. Il loro amore, secondo la giovane Forrester, vivrà per sempre, forse però non come lei avrebbe voluto. Il grande desiderio di Steffy era, infatti, quello di avere una vita felice a fianco a Liam, che poi ha scelto di sposare Hope.

Liam confuso: Hope pronta a lottare per lo Spencer

In tutta questa situazione, Hope non reagirà affatto bene. La giovane Logan sarà pronta a lottare, ma Liam dimostrerà di essere ancora particolarmente confuso. La decisione spetterà proprio a lui, che dovrà cercare di trovare le risposte giuste. Un momento difficile per Hope, la quale intanto sta lottando per avere la custodia del piccolo Douglas!