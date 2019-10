Beautiful puntate America: la vendetta di Hope e Brooke, Ridge non ci sta

Anticipazioni americane Beautiful, Brooke e Hope unite contro Thomas

Brooke e Hope sono pronte a tutte pur di mettere in atto la loro vendetta. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono madre e figlia unirsi per vendicarsi di quanto accaduto negli ultimi mesi. Ma contro chi? Chiaramente il loro obbiettivo è quello di vendicarsi su Thomas! Quest’ultimo ha creato non pochi problemi nelle loro vite. In particolare, le due Logan sono convinte che il ragazzo non abbia pagato per gli errori commessi sul segreto riguardante Beth. Non solo, ora il giovane Forrester sta anche cercando in tutti i modi di dividere Brooke e Ridge. Di questo la Logan ne è certa e non può fargliela passare liscia. Ma qual è il punto centrale di questa vendetta? Ebbene, Brooke spinge Hope a trovare qualsiasi modo per togliere la custodia di Douglas a Thomas. La giovane Logan vuole crescere il bambino come fosse suo figlio, insieme a Liam. Ad appoggiare la coppia c’è appunto Brooke!

Beautiful, allarme per Thomas: Hope pronta a tutto pur di vendicarsi

Brooke non ha intenzione di continuare a vedere Thomas vivere tranquillamente la sua vita dopo i tanti errori commessi. Tra loro c’è stata già un’accesa discussione, che ha visto il giovane Forrester cadere dalla scogliera e finire in coma. Quanto accaduto ha portato a una grande rottura tra lei e Ridge. Il loro matrimonio è seriamente in crisi e a giocare su questa cosa ci pensa lo stesso Thomas. Intanto, Hope si dirige proprio da quest’ultimo, a cui confessa qual è il suo nuovo scopo: togliergli la custodia del piccolo Douglas. Naturalmente il giovane Forrester si oppone al pensiero e alle intenzioni della Logan, ma non basta per fermarla. Al suo fianco ci sono Liam e Brooke e questo la porta ad avere ancora più coraggio in questo nuovo piano di vendetta.

Hope e Brooke unite contro Thomas, Ridge si schiera dalla parte del figlio

E mentre Brooke e Hope appaiono sempre più unite nel loro piano di vendetta, Ridge dall’altra parte non reagisce affatto bene. Thomas fa sapere al padre quanto potrebbe accadere e, ancora una volta, l’amministratore delegato della Forrester Creations si schiera contro Brooke. Dunque, Thomas può valere dell’appoggio del padre, ma questo potrebbe non bastare! Per Hope non si tratta solo di una vendetta. Infatti, la ragazza è convinta che Douglas non potrà avere una vita serena insieme al padre.