Beautiful, Brooke: schiaffo alla sua rivale. Ridge fa le valigie e se ne va

Anticipazioni americane Beautiful: rottura tra Brooke e Ridge a causa di Thomas e Shauna

Nuovo scontro fisico per Brooke, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Nel corso delle puntate andate in onda in questi giorni in America, i telespettatori hanno visto la Logan sempre più lontana da Ridge. A ostacolare il loro amore, questa volta, ci sono Thomas e Shauna. Il primo ha come scopo quello di allontanare tutte le Logan dalla sua famiglia, mentre la seconda ha intenzione di inserirsi tra i Forrester. I due si uniscono per dividere definitivamente Ridge e Brooke e sembrano proprio riuscirci. Thomas fa in modo che la Logan venga a conoscenza della notte trascorsa dal padre insieme a Shauna. Tra i due non è successo niente, in quanto Ridge era privo di sensi. Ma Shauna dichiara a Brooke di aver baciato suo marito. Da questa confessione si accende lo scontro per la Logan, che minaccia duramente la sua nuova rivale. In particolare, le consiglia di stare lontana da Ridge e dalle persone a lei care. Shauna, però, non ci sta e non reagisce come Brooke spera.

Beautiful puntate americane: Brooke schiaffeggia Shauna durante un duro confronto

Shauna non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa e insulta duramente Brooke. Quest’ultima, chiaramente, non le manda a dire e si lascia andare a forti accuse. Dopo di che, la Logan schiaffeggia la sua nuova rivale. Un acceso scontro tra le due donne, che si contendono Ridge. Al momento, però, ad avere la peggio è proprio Brooke. Infatti, il Forrester decide di fare le valigie e di lasciare la casa dove vive insieme a sua moglie. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano una rottura importante per la coppia, segnata già da quanto accaduto a Thomas.

Ridge fa le valigie e lascia Brooke: triste momento per le Logan

Brooke ritiene Shauna la responsabile della rottura con Ridge. Sicuramente la Logan non la farà passare liscia alla sua rivale, ma intanto si ritrova anche a vivere altri momenti drammatici. Sua sorella Katie sta lottando tra la vita e la morte in ospedale, dove attende di ricevere un trapianto di rene.