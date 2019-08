Beautiful puntate America: Thomas in coma, Ridge accusa Brooke

Puntate americane Beautiful: Thomas lotta tra la vita e la morte dopo lo scontro con Brooke e Hope

Un duro scontro quello tra Thomas e Brooke. Le anticipazioni americane di Beautiful vedono il giovane Forrester lottare tra la vita e la morte. A cercare di mettere in salvo il figlio di Ridge ci penserà il dottor Armstrong. Ma ormai la situazione sembra troppo critica. Infatti, le ferite riportate da Thomas saranno piuttosto gravi. Facendo il punto della situazione, il tutto accadrà quando il giovane Forrester tornerà a Los Angeles, dopo essere scomparso per qualche giorno. Indagato per l’omicidio di Emma, correrà da Hope a darle spiegazioni. Ma la giovane Logan non vorrà a che sapere, tanto che non avrà intenzione di ascoltare le sue spiegazioni. Lui è sempre stato al corrente della verità su Beth e non ha mai fatto nulla per farglielo sapere, anzi ha messo a tacere per sempre la povera Emma. I due si troveranno soli nella casa sulla scogliera e Hope, spaventata dalla follia del marito, chiamerà Brooke e Ridge, che arriveranno separati sul posto.

Beautiful, Thomas in gravi condizioni: Ridge si scaglia contro Brooke

Brooke arriverà immediatamente nella casa sulla scogliera e si ritroverà di fronte a una scena che la porterà a commettere un gesto forte. In particolare, la Logan vedrà Thomas troppo vicino a Hope. Per mettere in salvo sua figlia, la Logan spingerà il giovane Forrester facendolo cadere dalla scogliere. Proprio in questo momento arriverà sul posto Ridge. Inutile dire che il matrimonio tra Brooke e Ridge si spezzerà inevitabilmente dopo quanto accaduto. Infatti, quando Thomas verrà ricoverato in ospedale in gravi condizioni, il figlio di Eric accuserà subito sua moglie dell’incidente. Intanto, il fratello di Steffy finirà in coma e si ritroverà a lottare tra la vita e la morte. Ridge arriverà addirittura a pensare che Thomas non riuscirà a sopravvivere.

Thomas in coma: Ridge fortemente preoccupato per il figlio, Brooke dà spiegazioni

Ridge si scaglierà duramente contro Brooke per quanto accaduto a Thomas. Purtroppo il giovane Forrester non darà segni positivi non appena verrà ricoverato in ospedale. Pertanto, il figlio di Eric vivrà momenti di forte sconforto, soprattutto perché sarà consapevole di quanto accaduto sulla scogliera. Ovviamente Brooke cercherà di fargli capire il motivo del gesto da lei compiuto. La Logan è sempre stata fortemente preoccupata per l’instabilità mentale di Thomas. Ma questo non basterà a tranquillizzare Ridge, anzi.