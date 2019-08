Beautiful anticipazioni americane: Hope vuole annullare il suo matrimonio

Anticipazioni americane Beautiful: Hope decide di annullare il suo matrimonio con Thomas

Hope è pronta ad annullare il suo matrimonio con Thomas. Questo è ciò che annunciano le ultime anticipazioni americane di Beautiful. Si tratta di una svolta non del tutto improvvisa o inaspettata, visto quanto accaduto ultimamente. Scendendo nel dettaglio, Hope scopre finalmente che sua figlia Beth è viva. A darle la lieta notizia è proprio Liam, che indaga con l’aiuto di Wyatt. Ebbene, dopo questa speciale sorpresa, Hope torna tra le braccia del suo Spencer. La Logan è, però, rammaricata poiché comprende che Thomas ha sempre saputo tutta la verità. Non solo, il giovane Forrester fa di tutto pur di mantenere questo segreto tale, tanto che fa causare un incidente mortale alla povera Emma. Di fronte a ciò, ora Hope non può più far finta di niente e ovviamente si rende conto della forte instabilità mentale di Thomas, che Brooke ha sempre fatto notare. Ricordiamo che, per dare una famiglia a Douglas, Hope annulla il suo matrimonio con Liam e sposa il Forrester. Ovviamente, ora che scopre che la sua Beth è viva, la situazione è destinata a cambiare nuovamente.

Beautiful, Hope torna con Liam: questo potrebbe scatenare la follia di Thomas

Mentre Steffy soffre, Liam ritrova la felicità insieme a Hope e alla loro piccola Beth. Una dolce riunione la loro, che però potrebbe subire dei forti drammi a causa dell’instabilità di Thomas. Quest’ultimo, non appena Liam dichiara a Hope che la loro bambina è viva, fugge e si nasconde dal suo amico. Proprio qui sembra deciso a mettere in atto un folle piano, di cui ancora si sa poco o nulla. Nel frattempo, a rendere più grande la sua follia ci penserà la decisione di Hope. Stando alle ultime anticipazioni, la Logan deciderà di mettere fine al loro matrimonio, con l’annullamento. Sicuramente Thomas non prenderà affatto bene la notizia.

Hope e l’annullamento con Thomas: la Logan non ha mai smesso di amare Liam

Thomas, come Brooke ha sempre pensato, è ossessionato da Hope. È davvero disposto a tutto pur di restare insieme a lei, ma ora la Logan non ha più intenzione di vivere nell’inganno. Lei stessa ammette di non aver mai smesso di amare Liam, tanto da non essere riuscita a consumare il matrimonio con Thomas. Sicuramente il giovane Forrester non riuscirà ad accettare la nuova decisione presa da Hope e farà di tutto affinché non avvenga l’annullamento!