Beautiful puntate America, Thomas si nasconde: Hope e Liam preoccupati

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas fugge e si nasconde, Liam e Hope iniziano a preoccuparsi

L’instabilità di Thomas si fa sempre più evidente, nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful. Ebbene il figlio di Ridge, dopo che il segreto su Beth viene a galla, decide di allontanarsi e nascondersi. Ma la sua fuga non sarà così lunga, visto che le anticipazioni annunciano un suo nuovo folle piano. Non sappiamo ancora quali siano le intenzioni di Thomas, che non può fare a meno di immaginare un futuro con Hope. Quest’ultima è ormai tornata tra le braccia di Liam, dopo aver scoperto che la loro piccola Beth è viva. La Logan non ha alcuna intenzione di tornare indietro e riprendere da dove è rimasta con Thomas. Non si fida più del suo attuale marito, che ha sempre nascosto la verità. Proprio Ridge si ritrova a chiedere scusa a Brooke, la quale ha sempre cercato di allontanare la sua Hope da Thomas, secondo lei troppo ossessivo. E, infatti, la Logan ha ragione. Ora, però, Liam e Hope iniziano a temere il peggio. I due sono abbastanza preoccupati per l’eventuale e tragica reazione del Forrester.

Thomas folle: Hope e Liam temono una pericolosa reazione

Hope e Liam tornano a casa insieme alla loro piccola Beth. Qui ringraziano Douglas, per averli aiutati a scoprire la verità. Si pensa, addirittura, che la coppia arriverà a decidere di prendere la custodia del bambino. Ma prima dovranno probabilmente affrontare l’ira di Thomas. Non appena tornano a casa, qualcuno bussa alla loro porta. Sia Hope che Liam appaiono subito preoccupati, poiché ipotizzano il ritorno del giovane Forrester. Ed ecco che a entrare nella stanza è il piccolo Douglas, a cui Logan promette che si prenderà sempre cura di lui. Nel frattempo, il figlio di Ridge si nasconde lontano da tutti coloro che, al momento, non possono far altro che giudicarlo negativamente. Ricordiamo che Thomas è a conoscenza della verità su Beth, ancora prima di Liam e Hope, e cerca di mantenere il segreto tale.

Hope e Liam tornano insieme: qual è il nuovo folle piano di Thomas?

Quali sono le intenzioni di Thomas? I telespettatori americani, oltre a preoccuparsi per Steffy, si chiedono quale sarà la reazione del Forrester. Quest’ultimo si nasconde a casa di un suo amico, il quale gli fornisce la droga. La sua fuga non durerà molto e Hope e Liam fanno bene a temere il peggio. Infatti, ricordiamo che Thomas è davvero disposto a tutto pur di ottenere i suoi scopi.