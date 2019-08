Beautiful, Hope crescerà Douglas con Liam? La possibile svolta

Beautiful anticipazioni americane: Hope e Liam cresceranno insieme Douglas? Il figlio di Thomas rimasto solo

Hope crescerà Douglas insieme a Beth e Liam? Si tratta di una probabilissima svolta per la giovane Logan, nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America. Ricordiamo che, convinta che sua figlia sia morta durante il parto, la ragazza ritrova la serenità insieme a Thomas e a suo figlio Douglas. Quest’ultimo ha bisogno di una famiglia, ma soprattutto di una madre che possa prendersi cura di lui. La morte di Caroline l’ha purtroppo portato a vivere solo insieme a Thomas e la vicinanza di Hope non può che fargli bene. Proprio questo è il motivo per cui Hope decide di annullare il suo matrimonio con Liam e di sposare il giovane Forrester. Il figlio di Ridge sfrutta le emozioni del suo piccolo per riuscire a conquistare la Logan. Ma ecco che ora la situazione è cambiata completamente. Le anticipazioni americane annunciano il tanto atteso colpo di scena: Hope scopre che Beth è ancora viva. Questo non può non cambiare le carte in tavola. Infatti, la Logan torna inevitabilmente tra le braccia di Liam. Nonostante ciò, sembra non avere intenzione di abbandonare Douglas, mentre Thomas si nasconde e pianifica una mossa per riportare Hope da lui.

Beautiful, il figlio di Thomas rimasto solo: Hope potrebbe decidere di prenderne la custodia

Hope non ha mai amato Thomas e su questo punto non ci sono mai stati dubbi. Eppure il giovane Forrester si è sempre convinto di poter riuscire a costruire una famiglia con lei. Ora Douglas si ritrova, però, a vivere un momento difficile. Il piccolo non sa che fine abbia fatto suo padre e continua ovviamente a vivere a casa di Brooke e Ridge. Qui Hope si ricongiunge a lui e gli presenta la piccola Beth. Ricordiamo che grazie alla confessione di Douglas, Liam scopre che Beth è ancora viva. I due ci tengono, così, a ringraziare il bambino per essere riuscito, nella sua tenere età, ad aprirgli gli occhi. Sebbene Thomas abbia, più volte, obbligato il piccolo a non fare parola con nessuno sul segreto, lui ha comunque deciso di pronunciare la frase proibita: “Beth è viva”. Ma ora cosa accadrà al bambino vista l’instabilità mentale di Thomas?

Hope legata a Douglas: il piccolo potrebbe presto cambiare vita

Thomas appare sempre più instabile ed è ormai chiaro a tutti che non può essere capace a crescere Douglas. A prendersi la responsabilità nei confronti del bambino potrebbe pensarci Hope. Nel periodo in cui crede che sua figlia sia morta, la Logan si lega in modo molto particolare al bambino. Dunque, i portali americani si dicono convinti del fatto che Hope e Liam prenderanno in custodia Douglas, non appena verrà riconosciuta l’instabilità di Thomas.