Beautiful puntate America, Katie lascia la soap? Il toccante momento

Beautiful puntate americane, Katie lascerà la soap? Il toccante momento con il figlio Will

Katie lascerà per sempre la soap di Beautiful? Questo è ciò che si stanno chiedendo i telespettatori americani in questi giorni. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in America, il pubblico ha la più piccola delle sorelle Logan ricoverata d’urgenza. Improvvisamente Katie sviene di fronte a Bill, il quale la trasporta immediatamente al pronto soccorso. Grande preoccupazione per lo Spencer, che viene sostenuto subito da tutte le Logan. Il medico non dà buone notizie ai familiari della donna: per continuare a vivere ha bisogno di un urgente trapianto di rene. Proprio per tale motivo, i telespettatori hanno iniziato a pensare che Katie potrebbe morire, a causa di questo grave problema di salute. I suoi due reni non funzionano correttamente e necessita un trapianto, il più velocemente possibile. Le cattive notizie continuano, in quanto sembra non ci sia nessuno compatibile con Katie. Ricordiamo che in passato suo fratello Storm si suicidò proprio per donarle il suo cuore. Questa volta chi riuscirà a salvare la Logan? Ma soprattutto, ce la farà? Le anticipazioni americane annunciano un momento toccante tra Katie e suo figlio Will.

Anticipazioni americane Beautiful: toccante momento tra Katie e Will

Un momento toccante tra Katie e Will. Probabilmente la donna vorrà spiegare al figlio cosa sta accadendo, cercando di tranquillizzarlo. Sembra proprio che la conversazione tra i due farà commuovere non pochi telespettatori. Nel frattempo, è impossibile non provare dispiacere per Bill, il quale è tornato a fianco alla Logan da poco tempo. Ora i due si ritrovano ad affrontare questo momento difficile e la priorità resta comunque il piccolo Will. Intanto, tutte le Logan si ritrovano a soffrire per questa situazione così drammatica. Katie lascerà dunque la soap? Ebbene le ultime anticipazioni sembrano portare finalmente buone notizie, che vanno a smentire un’uscita di scena della Logan.

Katie, buone notizie: qualcuno riuscirà a metterla in salvo

Sembra proprio che non ci sarà alcuna uscita di scena per Katie. Grazie a “un angelo custode”, la più piccola delle sorelle Logan riuscirà a superare questa grande difficoltà. Una persona risulterà compatibile e potrà, dunque, salvare la madre di Will. Di chi si tratta? Sembra proprio che a salvarla sarà una persona al momento non molto amata dai nostri protagonisti, su cui avevamo già fatto questa ipotesi qualche tempo fa!