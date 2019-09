Beautiful, tragedia per Katie: inaspettato chi la potrebbe salvare

Anticipazioni americane Beautiful: dopo il confronto con Florence, Katie finisce in ospedale

Vi abbiamo già anticipato che una tragedia colpirà Katie e Bill, nelle prossime puntate americane di Beautiful. Ebbene, la più piccola delle sorelle Logan si ritroverà nuovamente a lottare tra la vita e la morte. Ricordiamo che diversi anni fa, Katie ha subito un trapianto al cuore e ha avuto problemi con la gravidanza. Ora si ritroverà a vivere di nuovo un momento abbastanza difficile, che porterà Bill a soffrire parecchio. Finalmente conosciamo il motivo: Katie dovrà subire un trapianto al rene. Scendendo nel dettaglio, il tutto accadrà quando la Logan andrà ad affrontare Florence. Quest’ultima, ricordiamo, è la principale complice del dottor Reese, colui che rapisce la figlia di Liam e Hope per darla in adozione. Ma perché Katie sentirà il bisogno di affrontare Flo? La ragazza si rivela essere una Logan! Infatti, le analisi portano a un’inaspettata verità: Florence è la figlia di Storm, fratello defunto di Brooke, Donna e Katie. La giovane, non appena viene svelata la sua identità, viene subito accolta a braccia aperte da tutte loro.

Beautiful, Katie ha bisogno di un trapianto di rene: a salvarla potrebbe pensarci sua nipote

Katie, dopo il confronto con Florence, finirà a terra priva di sensi. La donna verrà subito trasportata in ospedale, in condizioni abbastanza gravi. A valutare la sua situazione sarà il dottor Armstrong, che segue anche Thomas, finito in coma durante lo scontro con Brooke. La più piccola delle sorelle Logan purtroppo si ritroverà ad affrontare una situazione davvero complicata. Il medico rivelerà a Bill che la sua amata ha bisogno di un trapianto di rene. Sembra che a salvare la vita della Logan sarà un personaggio inaspettato. Proprio come fece in passato suo padre, ora Florence potrebbe decidere di donare il suo rene alla zia.

Katie in gravissime condizioni: Florence Logan pronta a salvarla

Un’occasione perfetta per Florence di redimersi dopo quanto accaduto. La nuova Logan, d’altronde, non ha mai dimostrato di essere una persona cattiva, anzi. Infatti, ha sempre cercato un modo per poter rivelare a Hope la verità su sua figlia Beth, senza però mai riuscirci. E mentre il rapporto tra Bill e Katie si rafforzerà proprio attraverso questo momento, Flo potrebbe compiere un gesto importante!