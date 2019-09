Beautiful puntate America, la straziante confessione di Thomas a Ridge

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas confessa a Ridge cos’è accaduto la notte in cui è morta Emma

Una straziante confessione quella che Thomas fa a Ridge. Le anticipazioni americane di Beautiful, di questa settimana, annunciano che il fratello di Steffy si ritrova costretto a rivelare al padre quanto accaduto durante l’incidente in auto di Emma. Ricordiamo che è proprio Thomas a causare la morte della giovane, al fine di ostacolare i piani di quest’ultima. Scendendo nel dettaglio, Emma scopre che la figlia di Hope e Liam è viva e ha intenzione di rivelare subito la verità. Mentre si sta recando proprio dalla Logan a confessarle quanto scoperto, Thomas ha un’accesa discussione con lei. Ma non solo, non appena Emma lascia la Forrester Creations con la sua auto, il figlio di Ridge la segue. Proprio a causa di questo inseguimento, la ragazza finisce fuori strada e perde tragicamente la vita. Non molto tempo dopo, la verità sulla figlia di Hope e Liam esce fuori. I due genitori si ricongiungono alla piccola Beth, inconsapevolmente adottata da Steffy. Attraverso ciò, Hope comprende che Thomas è sempre stato a conoscenza di questo grande segreto e non intende perdonarlo. Il giovane Forrester, però, vuole dare alla moglie le sue spiegazioni. Ma ecco che proprio in questa circostanza, durante uno scontro con Brooke, Thomas cade dalla scogliera e finisce in coma.

Beautiful, Ridge sconvolto dai gesti commessi da suo figlio Thomas

Ridge accusa apertamente Brooke di tentato omicidio nei confronti del figlio. Intanto, Thomas si sveglia dal coma e suo padre non può fare a meno di chiedergli quanto davvero accaduto la notte in cui è morta Emma. Il detective Sanchez sta indagando sulla questione e ha bisogno di ricevere risposte. Ed ecco che Thomas confessa al padre di aver seguito Emma con la sua auto e di non aver fatto nulla per salvarla. Ridge resta senza parole di fronte a questa confessione, in quanto prova vergogna per il figlio: “Non hai fatto niente. L’hai lasciata, chi sei?” A questo punto, Thomas ribadisce di non averla uccisa e si chiede se il suo stesso padre lo manderà in prigione. Da qui ha inizio uno straziante momento padre figlio. Ridge è fortemente provato di fronte a questa sconcertante verità, che vede Thomas una persona instabile.

Thomas in lacrime, Ridge cerca di rassicurarlo nonostante si vergogni per lui

Ridge non accetta quanto raccontato da Thomas, il quale non riesce a trattenere le lacrime. Il ragazzo ammette che non ha mai desiderato nulla, ma quando vuole qualcosa cerca di ottenerla in qualsiasi modo. Ridge si rende conto che l’instabilità del figlio è stata causata proprio dai errori del passato. Thomas confessa che dopo la morte di Caroline si ritrova in una nebbia e che è fortemente preoccupato di non essere abbastanza bravo con suo figlio Douglas. Un momento straziante tra i due, durante il quale Ridge alla fine decide di rassicurare Thomas, promettendogli che andrà tutto bene. Cosa ha intenzione di fare Ridge per salvarlo?