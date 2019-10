Beautiful, uno dei protagonisti morirà: chi potrebbe essere, gli indizi

Anticipazioni americane Beautiful: un personaggio principale morirà

Uno dei personaggi principali di Beautiful perderà la vita. Questa è la notizia che sta facendo discutere in questi giorni in America. Le anticipazioni annunciano che uno tra i protagonisti della soap morirà nel corso della puntata in onda l’8 novembre. Ad assistere a questo momento così tragico saranno i telespettatori americani. Noi, infatti, dovremo attendere ancora qualche tempo. Intanto, sono diverse le ipotesi che si stanno facendo nelle ultime ore. In particolare, l’attenzione è finita su Flo Fulton. Si tratta di un personaggio chiave, al momento, nella trama della soap. Entra in scena quando deve fingere di essere la madre naturale della figlia di Hope e Liam, la quale viene adottata da Steffy. Intanto, Flo inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa, ma non riesce comunque a rivelare questo grande segreto a Hope. Il piano ideato dal dottor Reese finalmente viene svelato e Florence finisce in carcere. Ma un dettaglio fa pensare che sia proprio lei il personaggio che perderà la vita.

Beautiful puntate America, Florence perderà la vita? Gli indizi

Flo si rivela essere una Logan, in quanto le analisi del DNA la vedono come figlia di Storm, il defunto fratello di Brooke, Donna e Katie. L’uomo è morto, suicidandosi, per salvare la vita della più piccola. Ora la madre di Will si ritrova nuovamente a lottare tra la vita e la morte. Katie ha bisogno di un trapianto di rene per continuare a vivere. A donarglielo, in gran segreto, è proprio Florence, uscita di prigione grazie a Ridge. In questo modo, la ragazza riesce a riscattarsi. Pare che le Logan continueranno comunque a giudicarla per quanto fatto ai danni di Hope, ma riusciranno comunque a vederla con occhi diversi. Ma un indizio fa pensare che Florence riuscirà a riscattarsi del tutto perdendo la vita! L’indizio arriva proprio dall’interprete di Flo, ovvero Katrina Bowden. L’attrice ha annunciato che sta girando un nuovo film in Australia.

Florence potrebbe essere la prossima vittima: l’attrice Katrina Bowden lascia il set della soap

La Bowden dovrà girare per sei settimane un nuovo film. Pertanto, non potrà essere presente sul set della nota soap. Questo fa proprio pensare che sia Florence a perdere la vita. Ricordiamo che i telespettatori americani hanno già assistito a un’altra tragica morte, di recente, ovvero quella di Emma. Ora a chi toccherà lasciare per sempre la soap? Non ci resta che attendere ulteriori indizi e anticipazioni per scoprirlo!