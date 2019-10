Beautiful puntate America, Katie: l’identità del suo salvatore sconvolge tutti

Anticipazioni americane Beautiful, Katie salvata da sua nipote Florence

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, i telespettatori hanno visto Katie tra la vita e la morte. Improvvisamente la Logan si ritrova nuovamente quasi nella stessa situazione di molti anni fa. Facendo un passo indietro nel passato, la madre di Will rischiò di perdere la vita e a salvarla ci pensò suo fratello Storm. Quest’ultimo, morto suicida, donò il suo cuore alla sorella. Ora Katie scopre di avere bisogno di un trapianto di rene. Chi salverà questa volta la più piccola delle sorelle Logan? Ebbene a mettere in salvo la vita della donna sarà proprio Florence, la figlia di Storm. Per chi ancora non lo sapesse, la ragazza finge di essere la madre naturale della figlia di Hope e Liam, che viene poi data in adozione a Steffy. Non appena la verità esce fuori, Flo viene arrestata, per poi essere rilasciata grazie all’intervento di Ridge. Proprio a Los Angeles, Florence scopre di essere una Logan, in quanto figlia di Storm. Ora la ragazza vuole a tutti i costi salvare Katie, nonostante nessuno voglia avere più a che fare con lei.

Beautiful puntate americane, l’intervento di Katie è un successo: la Logan vuole conoscere l’identità del donatore

Katie e Bill vengono informati da un medico che è stato trovato il donatore di rene. Tanta felicità per la coppia, che da poco ha ritrovato l’amore. I due, però, ancora non sanno che a donare il rene sarà proprio Flo! Infatti, quest’ultima chiede all’ospedale di donare in modo anonimo. Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che l’intervento sarà un successo per Katie nelle prossime puntate. La Logan, al suo risveglio, vorrà però conoscere l’identità del suo “angelo”. Facendo qualche ricerca, la Logan e i suoi cari scopriranno che si tratta proprio di Florence.

Katie e i suoi cari sconvolti: svelata l’identità dell’angelo che salva la Logan

Sicuramente Florence potrà riavere una grande possibilità di tornare a far parte della famiglia Logan. La figlia di Storm potrebbe ricevere il perdono da parte di tutti, attraverso questo suo gesto. Ma vi anticipiamo che Katie e i suoi cari resteranno sconvolti quando scopriranno che è proprio lei il donatore! Ancora non si sa bene quale sarà il futuro di Flo. Sicuramente Katie vorrà ringraziare la nipote per averla salvata, come aveva fatto in passato suo padre Storm. Nel frattempo, Brooke continua ad avere dei seri problemi con la madre della ragazza, Shauna!