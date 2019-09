Beautiful puntate America: Brooke scopre il tradimento di Ridge

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge passa la notte con Shauna, Brooke scopre quanto accaduto

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano l’ennesima rottura tra Ridge e Brooke. I due si ritrovano nuovamente a combattere per il loro amore a causa di importanti segreti. Scendendo nel dettaglio, la Logan scopre che suo marito l’ha tradita con Shauna Fulton. Quest’ultima è disposta a tutto pur di entrare a far parte della famiglia Forrester e di permettere a sua figlia Florence, che si scopre essere una Logan, di avere lo spazio che merita. La donna approfitta di un momento di difficoltà di Ridge, il quale al Bikini Bar si lascia andare all’alcol. Infatti, il Forrester si ubriaca e perde i sensi proprio di fronte a Shauna, che con il cameriere Danny lo trasporta in una stanza sopra il bar. Ed ecco che il giorno seguente il padre di Steffy si risveglia a fianco alla Fulton e inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa nei confronti di Brooke, con cui i rapporti non sono pacifici dopo quanto accaduto con Thomas. Proprio attraverso l’intromissione di quest’ultimo, la Logan viene a sapere il segreto su quella notte.

Beautiful, Thomas fa in modo che Brooke venga a sapere del tradimento di Ridge

Thomas è pronto a tutto pur di allontanare le Logan dalla sua famiglia. Da Danny scopre che suo padre ha trascorso la notte con Shauna. In realtà, tra i due non è accaduto proprio nulla, ma la Fulton si dice certa del fatto che tra loro sia scattato un bacio. Mettendo in atto il suo nuovo folle piano, Thomas consiglia a Danny di rivelare quanto accaduto a Brooke. Proprio a questo punto, la Logan viene messa di fronte a un racconto sconvolgente. Naturalmente, la madre di Hope corre ad affrontare Ridge, il quale non sa nulla del folle piano del figlio.

Thomas pronto a distruggere il matrimonio di Brooke e Ridge: duro confronto per la coppia

Un duro confronto tra Brooke e Ridge. Quest’ultimo cerca chiaramente di giustificarsi, rivelando di non ricordare nulla di quella notte e di non aver mai voluto trascorrere la notte con un’altra donna. Nel frattempo, Thomas chiede aiuto proprio a Shauna per liberarsi definitivamente delle Logan, dunque i colpi di scena non finiscono qui!