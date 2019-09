Beautiful puntate America, Ridge ubriaco sviene: il risveglio è sconvolgente

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge si ubriaca e sviene dopo aver litigato con Brooke

Dopo essersi ubriacato, il risveglio per Ridge è sconvolgente! Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano una svolta importante per una delle coppie più longeve e amate della soap. Stiamo parlando, ovviamente, di quella composta da Brooke e Ridge. Si sono trovati in disaccordo durante il processo sulla custodia esclusiva di Will, ma questa volta ciò che accade potrebbe separarli definitivamente. Ciò avviene dopo che la verità di Beth è uscita fuori. Florence, figlia di Shauna, rivelatasi una Logan, finisce inevitabilmente in carcere. Thomas, invece, lotta tra la vita e la morte dopo un duro scontro con Brooke. Ed è proprio questo che porta la Logan ad avere una crisi con Ridge. Quest’ultimo accusa immediatamente la moglie di aver tentato di uccidere suo figlio senza alcun motivo. Brooke si difende con tutte le sue forze, cercando di far capire al Forrester che, in realtà, Thomas è pericoloso. Questo porta i due a essere in forte contrasto tra loro. Un duro momento per la Logan, che si ritrova ad avere il suo stesso marito contro.

Beautiful, Ridge si ubriaca e sviene al Bikini Bar: Shauna approfitta della situazione

La situazione degenera quando Thomas confessa a Ridge quanto accaduto la sera in cui è morta Emma. L’amministratore delegato della Forrester Creations sente di dover prendere comunque le difese del figlio, nonostante sia sconvolto dalle sue confessioni. Questa situazione porta Ridge a bere un po’ troppo, seduto al tavolino del Bikini Bar. Qui si presenta Shauna, disposta a tutto affinché sua figlia Florence torni in libertà e diventi un componente della famiglia Forrester. La donna, da sempre sostenuta da Quinn, nota la debolezza di Ridge e ne approfitta subito per avvicinarsi. Ed ecco che il figlio di Eric improvvisamente sviene.

Ridge si risveglia accanto a Shauna in una stanza da letto: il Forrester è sconvolto

E mentre Brooke è preoccupata in quanto non sa che fine abbia fatto suo marito, quest’ultimo viene trasportato in una stanza da letto. Con l’aiuto di Danny, cameriere del Bikini Bar, Shauna porta il Forrester all’interno di una camera che si trova sopra il locale. Non appena restano soli, la donna inizia a coccolare Ridge privo di sensi. Al suo risveglio, il Forrester si ritrova in una situazione per lui sconvolgente. L’uomo è convinto di aver trascorso la notte con Shauna e di aver tradito così Brooke. Le anticipazioni annunciano che la madre di Flo approfitterà di quanto accaduto!