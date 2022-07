Beautiful, Taylor stravolge la soap con un personaggio storico! Ridge out

Svolta clamorosa nella soap opera di Beautiful? Nelle prossime puntate americane Taylor potrebbe stravolgere le dinamiche della trama con un altro personaggio storico. Facendo il punto della situazione, le anticipazioni fanno sapere che Ridge e Brooke stanno tentando di ricostruire il loro rapporto dopo una serie di divergenze. Questa fase della trama deve ancora andare in onda in Italia e sta decisamente appassionando i telespettatori americani. Avviene una rottura tra Brooke e Ridge, causata da un folle piano di Sheila.

Quest’ultima, prima della sparatoria che coinvolge Steffy e Finn, intende rovinare la vita serena della Logan. Mentre Ridge è fuori città per lavoro, Brooke trascorre la notte di Capodanno con Deacon, appena tornato a Los Angeles. La Logan dà la possibilità al suo ex amante di passare da casa sua ogni volta che vuole, in quanto questo è il desiderio di Hope, che vorrebbe recuperare i rapporti col padre. Sheila scambia le bibite analcoliche, ordinate da Brooke per la serata, con quelle alcoliche.

Dopo anni, la Logan finisce per ubriacarsi. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Brooke e Deacon si scambiano un piccolo bacio durante quella notte. La verità, col trascorrere dei giorni, esce fuori e Ridge chiude con la Logan, rifugiandosi tra le braccia di Taylor, anche lei appena tornata a Los Angeles. Avvengono diversi colpi di scena e alla fine il Forrester scopre che il piccolo tradimento di Brooke è anche dipeso dall’intromissione di Sheila.

Pertanto, decide di fare un passo indietro, deludendo non poco Taylor. Infatti, la Hayes ammette che il suo cuore appartiene ancora a lui. Ma come sempre Brooke e Ridge sembrano destinati a stare insieme. Ma ecco che un’altra delusione la subisce Deacon, il quale è speranzoso di avere un’altra possibilità con la Logan. Ebbene, le ultime indiscrezioni vedono i due formare una coppia che stravolgerà la trama della soap opera!

Nelle prossime puntate americane, Deacon sarà sempre più sconvolto da tutto ciò che sta anche combinando Sheila e pianificherà un appuntamento terapeutico. Non solo, Brooke mette con lui le distanze per ricongiungersi definitivamente con Ridge. Usando un nome falso, Deacon prenderà un appuntamento con Taylor, che è una psicologa.

In breve tempo, la Hayes scoprirà che dietro quel falso nome c’è proprio Sharpe. A sua volta, la madre di Steffy e Thomas si aprirà con l’ex detenuto. Ebbene, B&B sta gettando le basi per una nuova e intrigante storia d’amore tra Taylor e Deacon!

Ma attenzione, perché la crescente connessione tra loro causerà sicuramente qualche dramma. Innanzitutto, Ridge probabilmente non sarà per nulla felice di vedere la sua ex moglie con Sharpe, in quanto ritiene quest’ultimo ancora una persona pericolosa.

E anche qualcun altro potrebbe opporsi a questa love story, Hope e Bridget. La prima potrebbe rivoltarsi contro suo padre per questa sua decisione, mentre la seconda potrebbe creare altri problemi.

Sarà interessante capire come reagirà Bridget nel vedere il suo ex grande amore tra le braccia di Taylor. Non solo, il pubblico scoprirà anche la reazione di Steffy, la quale al momento si trova in Europa ignara del fatto che Finn è ancora vivo.