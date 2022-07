Beautiful anticipazioni americane: un patto contro Sheila, il mistero su Li

Mentre Steffy si sentirà ancora connessa a Finn, Ridge non se ne starà con le mani in mano e lavorerà per incastrare la Carter

Le puntate americane di Beautiful che andranno in onda nei prossimi giorni saranno ricche di azione. Ci sarà un patto per incastrare una volta per tutte Sheila, mentre qualcuno si domanderà che fine ha fatto Li Finnegan, la madre adottiva di Finn. Intanto, quest’ultimo si ritroverà a dover affrontare la via di guarigione con l’aiuto della Carter, ma presto ricorderà la sparatoria e si ritroverà costretto a mettere in atto un piano di fuga. Nel frattempo, Steffy sperimenterà una connessione con Finn, a distanza, sebbene non sappia ancora che è vivo.

Facendo il punto della situazione, come già anticipato, Sheila mette fuori gioco Li Finnegan. Tornata nel nascondiglio, inizia a prendersi cura di Finn, il quale si sveglia finalmente dal coma. Nessuno sa dove si trova la Carter, per cui la polizia ha appena avviato le ricerche dopo la fuga dal carcere. Ma soprattutto nessuno conosce la verità su Finn, ovvero che è ancora vivo. Steffy si troverà in Europa e sentirà di essere ancora connessa con suo marito, in qualche modo. Non immaginerà minimamente che il suo Finn non è morto.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che il medico sarà disorientato dopo il coma, ma si ricorderà di Steffy e chiederà di poterla vedere. Non passerà molto tempo prima che la memoria di Finn lo riporti indietro nel tempo, al momento della sparatoria. Sarà furioso con Sheila quando ricorderà tutto e pretenderà di avere delle risposte su Steffy.

Intanto, Ridge e Taylor faranno un patto. I due giureranno che non lasceranno che la Carter prenda il sopravvento, ancora una volta, nelle loro vite. Il Forrester, inoltre, si ritroverà finalmente con Brooke e insieme inseguiranno alcune nuove piste che potrebbero aiutarli a trovare Sheila e il suo complice Mike Guthrie. Nel frattempo, Jack Finnegan si metterà in contatto con Taylor e Thomas per avere delle risposte su Li.

Nessuno di loro sa che Sheila l’ha messa fuori gioco. Suo marito Jack vorrà informazioni su di lei e la sua improvvisa scomparsa. Si pensa, comunque, che la signora Finnegan sia ancora viva! Ed ecco che Finn, nel nascondiglio segreto, metterà in atto un piano per ingannare Sheila e fuggire. Le farà credere di averla perdonata e che deve trovare suo figlio Hayes, in modo che possano stare tutti insieme.

Finn, però, sarà ancora troppo debole e riuscirà a provocare la furia di Sheila quando deciderà di combattere. Sembra che la sua fuga non sarà così semplice come sta sperando ora.