Beautiful, Bill troverà Li Finnegan viva? “Una connessione inaspettata”

Per Bill arriveranno grandi novità, secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate di luglio. Su Canale 5 il pubblico italiano sta assistendo alle manovre dello Spencer, che sta cercando in tutti i modi di tenere Liam lontano dalla polizia dopo l’incidente in cui è morto Vinny. Nelle puntate che stanno attualmente andando in onda in America è già trascorso un bel po’ di tempo da questa fase della trama. Ora Bill si trova dietro le quinte e si espone solo quando si tratta di Brooke e Ridge.

Infatti, di recente il pubblico americano l’ha visto fare un avvertimento al Forrester. Ma pare che i produttori abbiano deciso di preparare una trama dedicata a Bill sorprendente! Non si sa ancora di preciso cosa c’è in serbo per il capo della Spencer Publications. Le ultime anticipazioni fanno sapere che Bill arriverà nel posto giusto al momento giusto. Si sta facendo avanti l’ipotesi che proprio lui potrebbe trovare segretamente Li Finnegan e salvarla.

Sarebbe un gran bel colpo di scena vedere Bill e Li allearsi per fermare una volta per tutte Sheila. Indipendentemente da questo, si sa con certezza che nelle prossime puntate americane di Beautiful per lo Spencer ci sarà una connessione inaspettata e dalla sua parte ci sarà la fortuna. Una trama avvincente, che effettivamente potrebbe collegarsi a quella di Steffy e Finn.

Quando viene a sapere della sparatoria causata da Sheila, lo Spencer si dice pronto a trovare il colpevole e a ottenere giustizia. Per Li Finnegan è prevista una fine davvero sconvolgente. In realtà, resta ancora il dubbio che la donna sia viva. Scendendo nel dettaglio, come già anticipato ieri, la mamma adottiva di Finn ha un duro confronto con Sheila.

Inizialmente riesce a cavarsela e a conquistare anche la fiducia della Carter, appena fuggita di prigione, che si avvale dell’aiuto di un complice, Mike Guthrie. Ma Li commette un grave errore, in quanto viene beccata dalla temutissima dark lady mentre cerca aiuto con il suo cellulare. Il tutto accade nel posto dove la signora Finnegan nasconde Finn, il quale è da tutti ritenuto morto.

Li è l’unica a sapere che è ancora vivo, ma in coma e collegato ad alcuni macchinari. Sheila lo scopre, fugge di prigione e riesce a trovarli. Quando scopre che la Finnegan sta tentando di chiamare la polizia, la Carter decide di prendere la situazione in mano e scatena la sua furia.

Li riesce a fuggire a bordo della sua auto, ma Sheila la insegue e causa una tragedia. Purtroppo, la madre adottiva di Finn affonda sott’acqua con tutto il veicolo. Si pensa, però, che possa essere sopravvissuta, al contrario di ciò che crede la Carter.

E potrebbe essere proprio Bill a darle il giusto sostegno per liberarsi definitivamente di Sheila e salvare Finn. Infatti, il medico da ora in poi verrà accudito nel nascondiglio da Sheila. Quando si sveglierà, sicuramente, non reagirà bene!