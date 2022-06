Beautiful puntate America, nuovo omicidio? Un inseguimento drammatico

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che potrebbe avvenire un nuovo dramma per mano di Sheila. Questa volta, la dark lady potrebbe davvero uccidere qualcuno! La Carter finisce in prigione dopo essere stata sbugiardata da Steffy, la quale intanto lascia Los Angeles. Nessuno sa che Finn è ancora vivo, ma ecco che Sheila riesce a scoprirlo. Il tutto accade quando Li Finnegan le fa visita in carcere. Qui si dichiara soddisfatta di vederla finalmente dietro le sbarre e si lascia sfuggire alcune parole che aprono gli occhi della Carter.

Quest’ultima comprende che suo figlio potrebbe essere ancora vivo. Come già anticipato, la temutissima dark lady riesce a fuggire di prigione per andare a cercare Finn. Proprio quando la Carter trova il nascondiglio e avvia un nuovo scontro di fuoco con Li, ecco che il marito di Steffy si risveglia dal coma. Il medico tenta di mettere a fuoco le due donne e mormora il nome di sua moglie. A questo punto, Sheila spera che questo sia un segno che presto Finn recupererà le sue forze e riprenderà la sua vita in mano.

Nelle puntate americane di Beautiful attualmente in onda la Carter si dice convinta del fatto che finalmente avrà un’altra opportunità per stare accanto al figlio ritrovato. Li tenta di mascherare il suo nervosismo, mentre Ridge tenta di mettersi in contatto con lei per avvertirla della fuga di Sheila dalla prigione. La signora Finnegan fa notare alla Carter che dovrebbe rispondere al telefono, in quanto il Forrester altrimenti si insospettirebbe.

Alla fine, Sheila permette a Li di rispondere alla chiamata. Ovviamente, la donna che ha cresciuto Finn non può fare altro che mentire a Ridge, affermando di non aver né visto né sentito la Carter. Spera così che Sheila possa fidarsi di lei e le permetta di andare a comprare le medicine per il figlio. La dark lady non vuole lasciarla uscire dal nascondiglio, in quanto non si fida completamente.

Ma Li le fa presente che ha accesso all’ospedale. Non solo, i poliziotti stanno cercando la Carter dappertutto dopo la sua fuga dal carcere. Tenta di convincere Sheila a lasciarla andare, poiché senza quelle medicine i progressi di Finn verrebbero annullati e morirebbe. Con riluttanza, la Carter decide di fidarsi e di lasciarla andare. Sfortunatamente, Li commette un grave errore.

Prima di uscire dalla porta principale, usa il suo cellulare per fare una chiamata di emergenza e viene beccata, appunto, da Sheila. Nelle prossime puntate americane, Li riuscirà a scappare in tempo, ma la Carter non si fermerà. Infatti, anche lei si metterà alla guida di un’auto e la inseguirà. Sembra proprio che la signora Finnegan pagherà il prezzo del suo errore!

La furia di Sheila si scatenerà su di lei e pare che ci sarà un nuovo dramma. Le anticipazioni americane segnalano che, dopo questo inseguimento, solo la Carter farà ritorno da Finn e si prenderà cura di lui. Dunque, sembra che accadrà una tragedia. Li non starebbe mai lontana dal ragazzo, soprattutto ora che ha bisogno di cure.

Non è detto che Li muoia, ma al momento pare molto probabile che ciò avvenga. Durante l’inseguimento in auto, la signora Finnegan potrebbe schiantarsi con la sua auto, morendo oppure finendo in coma.