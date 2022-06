Beautiful, Sheila fuori controllo: “La sua furia causerà mosse scioccanti”

Nelle puntate americane di Beautiful non sono finiti i colpi di scena con protagonista Sheila. La temutissima dark lady riesce a fuggire di prigione, dopo essere stata arrestata per via della sparatoria nel vicolo de Il Giardino, e ora diventa una seria minaccia per tutti. L’unica a essere al sicuro è Steffy, la quale lascia Los Angeles insieme ai suoi due figli Kelly e Hayes, convinta che Finn sia morto. In realtà, suo marito è ancora vivo ed è per questo motivo che Sheila decide di mettere in atto la sua fuga dal carcere.

Come già anticipato, Li Finnegan si fa sfuggire qualche dettaglio quando va a trovare la Carter in prigione e causa non pochi problemi. Mentre si dice soddisfatta di vederla finalmente dietro le sbarre, la donna che ha cresciuto Finn commette un grave errore. Attraverso le sue parole, Sheila capisce che suo figlio potrebbe essere ancora vivo e così decide di fuggire, riuscendo nell’intento. Intanto, Bradley Baker informa subito Ridge e Taylor della fuga della Carter, allarmandoli.

Ed ecco che Sheila riesce a trovare Finn! Le anticipazioni americane di Beautiful parlano di un feroce scontro tra la Carter e Li, fuori dalla stanza in cui il marito di Steffy si trova, ancora privo di sensi, collegato ad alcuni macchinari. Ed è proprio durante questo acceso confronto tra la sua mamma adottiva e quella biologica che Finn si risveglia dal coma. Pare, però, che il medico riesca a restare sveglio solo per qualche istante.

Giusto il tempo per capire che intorno a lui c’è molta confusione. Fortunatamente, Sheila fugge via dal nascondiglio di Li. Ora la situazione è destinata a complicarsi. Nelle prossime puntate americane la Carter sarà sempre più convinta del fatto che dovrebbe prendersi cura lei di Finn e non Li. Ovviamente, la signora Finnegan non avrà alcuna intenzione di lasciare il ragazzo nelle mani della donna che l’ha quasi ucciso.

Pertanto, Li lotterà per tenere al sicuro Finn. Questa sua reazione accenderà la furia di Sheila. La Carter sarà davvero fuori controllo e lavorerà sodo per riprendere il controllo. Le anticipazioni americane fanno sapere che la rabbia di Sheila si intensificherà e “porterà ad alcune mosse scioccanti”.

Li provocherà ulteriormente la furia della temuta dark lady della soap opera americana. Ebbene, la Carter farà una scelta pericolosa, che potrebbe mettere a repentaglio la vita di Li. Nel frattempo, Ridge si preoccuperà per Brooke.

Va precisato che nessuno di loro sa ancora che Finn è vivo. Il Forrester penserà che l’obbiettivo di Sheila sia proprio quello di continuare la sua vendetta contro la Logan, dunque farà di tutto per proteggerla.