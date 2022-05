Beautiful puntate America: Thomas svelerà il suo segreto, la furia di Brooke

Come già avevano segnalato le anticipazioni americane di Beautiful, Sheila finirà in carcere. Attraverso un piano che metteranno in atto Steffy, Ridge, Taylor e il vice capo Bradley Baker, la Carter confesserà di essere lei l’assassina di Finn. Quando tutti finalmente avranno di fronte la verità su quanto accaduto nel vicolo de Il Giardino, molte cose cambieranno a Los Angeles. Ci sarà una resa dei conti e un Thomas che cercherà di liberarsi dalla sua coscienza sporca. Tutto accadrà nel corso delle puntate che andranno in onda in America la prossima settimana.

Prima di assistere a questa svolta, i telespettatori americani vedranno Steffy mettere Sheila con le spalle al muro. La Forrester ricorda tutto di ciò che è accaduto nel vicolo de Il Giardino, dove il povero Finn ha perso la vita per salvarla. La Carter, in un momento di follia, confermerà ogni cosa. A questo punto, ci penserà Baker a rimettere tutto al suo posto. Anche se lei combatterà, il viceo capo si assicurerà che venga rinchiusa in carcere. Una volta che Sheila sarà dietro le sbarre, Steffy dovrà affrontare l’intenso dolore per la morte di Finn.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la giovane Forrester avrà dei flashback su ciò che aveva scoperto riguardante la notte di Capodanno. Pertanto, arriverà il momento per Brooke di scoprire la verità sul folle piano che Sheila ha messo in atto contro di lei. Ridge sarà con la Logan mentre scoprirà ciò che è davvero successo a Capodanno, con lo scambio di etichette delle bevande.

La aiuterà a far luce su quella strana serata, che ha portato alla loro rottura. Non si sa, al momento, se Ridge tornerà insieme a Brooke oppure deciderà di dare una possibilità alla complicità ritrovata con Taylor. Si inserirà in tutto questo anche Bill, il quale accuserà il Forrester di non essere l’uomo giusto per la Logan.

A questo punto, Thomas sceglierà di essere finalmente sincero. Si libererà dal senso di colpa, confessando a Ridge ciò che sapeva sul folle piano di Sheila. In realtà, il giovane stilista avrebbe voluto mettere suo padre al corrente di tutto, ma temeva che la verità avrebbe allontanato di nuovo i suoi genitori.

Thomas ammetterà che non avrebbe mai immaginato che le cose sarebbero sfuggite di mano. Dunque, mostrerà il suo rimorso per essersi lasciato intrappolare nella rete contorta di Sheila.Successivamente, Brooke chiederà un incontro faccia a faccia con Sheila.

Baker le permetterà di incontrare la dark lady in prigione, dove avverrà un feroce confronto! La Logan scatenerà la sua furia contro Sheila, che finalmente pagherà per i suoi crimini. Sicuramente se mai scoprirà che Thomas era al corrente di tutto, Brooke non risparmierà neanche lui!