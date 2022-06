Beautiful anticipazioni americane, Sheila fuggirà di prigione e troverà Finn!

La Carter riserverà ancora altre sorprese nelle puntate che andranno in onda in America in questi giorni, mentre Steffy si trova in Europa

Le anticipazioni americane di Beautiful avevano già annunciato la fuga imminente di Sheila dal carcere. Ma ora fanno sapere che riuscirà addirittura a trovare Finn! Dunque, la situazione si metterà davvero male per Li Finnegan, che combatterà con le unghie e con i denti per proteggere il figlio che ha cresciuto come fosse suo. È l’unica a sapere che è ancora vivo, infatti ci pensa proprio lei a nasconderlo e a fornirgli le cure necessarie per mantenerlo in vita mentre è in coma. Nessuno è a conoscenza di questa sconvolgente verità, ma Sheila inizia a capire qualcosa.

In realtà, i primi a intuire che Finn è ancora vivo sono stati i telespettatori americani più attenti. I vari indizi, lanciati appunto da Li Finnegan, hanno subito portato a pensare che il medico non fosse morto durante la sparatoria. In effetti, nessuno mostra il suo corpo e Steffy non ha neanche modo di dargli l’ultimo addio. Ed ecco che si è poi scoperto che Li sta tenendo nascosto Finn da tutti, attaccato ad alcuni macchinari in un luogo sconosciuto. Ignara di questo, Steffy decide di lasciare Los Angeles per qualche tempo insieme ai suoi due figli, Kelly e Hayes.

Dopo un saluto commovente con Liam, la giovane Forrester parte per Parigi. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il vice capo Bradley Baker dovrà dare una brutta notizia a Ridge e Taylor: Sheila è libera. Prima di fuggire, la Carter ha un amaro incontro con Li in prigione. Quest’ultima deride Sheila che si trova dietro le sbarre e le assicura che gliela farà pagare per tutto quello che ha fatto a Finn.

La temutissima dark lady le fa notare che sta già pagando un caro prezzo per i suoi errori, in quanto il figlio che ha ritrovato ora non c’è più. Dichiara di essere ossessionata per ciò che ha fatto, anche perché il suo obbiettivo non era quello di uccidere Finn, bensì Steffy. Quando confessa di non riuscire neppure a dormire la notte, ecco che Li le fa capire che il ragazzo è ancora vivo.

Le sue parole vengono interpretate benissimo da Sheila, la quale comprende che Finn non è morto. La situazione si complicherà nelle prossime puntate americane. Steffy continuerà a piangere per la morte di suo marito, in Europa, mentre a Los Aneles ci sarà un nuovo e grande dramma. Baker farà sapere a Ridge e Taylor che Sheila è riuscita a fuggire.

L’unico lato positivo è che Steffy è lontana da Los Angeles con i bambini e, quindi, è al sicuro finché la Carter non verrà ripresa. Successivamente, Sheila riuscirà a trovare Finn. Farà irruzione nella stanza in cui Li lo sta tenendo nascosto e qui scoppierà un durissimo scontro tra le due donne.

Durante questo feroce confronto, Finn sarà sul punto di svegliarsi. Le anticipazioni americane rivelano che comunque Sheila scapperà dalla stanza, facendo di nuovo perdere le sue tracce.

Ovviamente, non se ne starà con le mani in mano. Quando Finn si sveglierà, potrà aiutare indubbiamente Baker a riacchiappare Sheila, magari con una trappola. Bisogna, al momento, attendere per scoprire come si concluderà questa storia!