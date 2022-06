Beautiful puntate America: Steffy esce di scena, la promessa di Liam

Ebbene sì, come già anticipato, Steffy lascia Los Angeles per un po’ di tempo. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che la giovane Forrester prende questa decisione quando capisce di non poter superare la perdita di Finn a casa. Inconsapevole del fatto che suo marito sia ancora vivo, la stilista decide di cambiare aria e di ritrovare se stessa in Europa, a Parigi. Porta con sé Kelly e Hayes, con il benestare di Liam. Ed è proprio a lui che riserva l’ultimo saluto prima di andare via.

Un momento commovente quello che regalo Steffy e Liam durante questa separazione. La figlia di Ridge è convinta che Finn sia morto. In realtà, nessuno sa che il medico è in coma ed è tenuto nascosto dalla donna che l’ha cresciuto, Li Finnegan. I produttori hanno pensato a questa uscita di scena per la stilista, in quanto l’attrice Jacqueline MacInnes Wood è diventata mamma per la terza volta. Alla casa sulla scogliera, Steffy è pronta a partire e osserva le foto di famiglia, tra cui alcune di Finn.

Sebbene sappia di aver bisogno di viversi qualche tempo lontano da Los Angeles con i suoi figli, non vuole sentirsi come se stesse dimenticando suo marito. A rincuorarla, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, ci pensano Taylor e Ridge. I suoi genitori la esortano a rendersi conto che si sta solo dando la possibilità di guarire lontano da casa.

Inoltre, Steffy spera che Liam capisca il motivo per cui sente il bisogno di portare con sé Kelly, la loro bambina. Ed ecco che lo Spencer arriva sul posto e vede subito la Forrester con la valigia. Ha così la conferma che sta lasciando per un po’ di tempo Los Angeles. Steffy gli spiega tutte le sue motivazioni e vorrebbe che lui comprendesse, in quanto per un po’ di tempo non potrà vedere la loro bambina.

Ebbene, Liam ammette di fidarsi di Steffy e afferma che, se per lei andarsene è la cosa migliore adesso, lui la sosterrà. A questo punto, lo Spencer fa una bellissima promessa alla sua ex moglie. Non importa quanti chilometri saranno distanti, lui sarà sempre accanto a lei pronto a sostenerla. Le dà un bacio sulla guancia e la stringe forte a sé mentre lei piange.

Intanto, Li Finnegan continua a tenere Finn in un nascondiglio. Il medico sembra voler aprire gli occhi, ma non ci riesce. Nonostante ciò, la donna è sicura che presto il ragazzo si risveglierà. Al momento, nessuno dei protagonisti sa che Finn è ancora vivo. In realtà, ci sono delle ipotesi che portano a pensare che Li abbia ricevuto l’aiuto di qualcuno!