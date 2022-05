Beautiful, Finn non è morto: chi altro conosce la verità? Il nome inaspettato

Qualcun altro oltre Li sa che Finn è ancora vivo? Le ultime anticipazioni americane di Beautiful hanno confermato i sospetti dei telespettatori più attenti, che attraverso vari indizi avevano già ipotizzato tutto questo. Nelle prossime puntate che andranno in onda in America, sicuramente verrà fatta luce su questo mistero e, nel frattempo, si fanno ulteriori ipotesi su questa vicenda. In particolare, ci si sta chiedendo chi potrebbe aver aiutato Li a nascondere Finn e a mantenere segreto il suo nascondiglio.

Per il momento, come già anticipato, Steffy non sa assolutamente che Finn è ancora vivo. La giovane Forrester riesce a spedire in carcere Sheila e subito dopo si ritrova a dover fare i conti con l’assenza di suo marito. Li le fa visita e dimostra di avere qualche segreto. Nonostante ciò, Steffy non immagina minimamente che la signora Finnegan stia nascondendo Finn!

Va fatta una precisazione: Li non è la madre biologica del medico. A mettere al mondo Finn fu Sheila, la quale si presenta il giorno del matrimonio di Steffy per svelare la verità. Le anticipazioni americane di Beautiful ci fanno sapere che Li ha intenzione comunque di restare a fianco del ragazzo che ha cresciuto come fosse davvero suo figlio. Ma la situazione potrebbe sfuggirle di mano ora.

Quando la verità verrà a galla, Steffy non prenderà bene la scelta di Li, probabilmente. Sta soffrendo, convinta che Finn sia morto, quando invece è ancora vivo, sebbene sia in coma e collegato ancora a dei macchinari. Li lo sta nascondendo e si pensa che ci sia qualcun altro che la sta aiutando a gestire al meglio tutta questa situazione. Chi sarà? In queste ore spunta il nome di Bridget.

La figlia maggiore di Brooke torna a Los Angeles proprio in questa fase della trama. È lei, in qualità di medico, a tenere i Forrester informati sulle condizioni di salute di Steffy dopo la sparatoria. Ora alcuni indizi fanno pensare che proprio lei potrebbe aiutare Li a nascondere la verità su John “Finn” Finnegan. Impossibile pensare che Li faccia tutto da sola.

Potrebbe fare appello a Bridget sia come collega che come madre disperata. Forse proprio la figlia di Brooke fa sì che Li abbia a disposizione tutte le attrezzature mediche che stanno tenendo in vita Finn nel nascondiglio, visto che lavora in ospedale. Le anticipazioni americane annunciano che Bridget sarà coinvolta in una trama emozionante nel mese di giugno.

Di cosa si tratterà? Tutto sembra portare a un’unica risposta: lei sa che Finn è sopravvissuto. Se ciò fosse vero, naturalmente i Forrester non reagirebbero bene. E neanche Brooke. Quest’ultima potrebbe poi accusare Bridget di aver permesso così a Liam di riavvicinarsi a Steffy, provocando una nuova crisi nel matrimonio di Hope.

Infatti, la Logan è preoccupata che ciò possa accadere di nuovo, in quanto il giovane Spencer si sta prendendo cura della Forrester in questo momento. In alternativa, si pensa che Bridget non sappia ancora la verità su Finn, ma presto verrà coinvolta da Li.

Non resta che attendere per scoprirlo, intanto è sicuro che la figlia maggiore di Brooke sarà protagonista di una trama abbastanza forte. E al momento non si può non pensare che tutto riguardi proprio Finn.