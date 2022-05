Beautiful, Finn è ancora vivo! È ufficiale: chi lo sta nascondendo e perché

Le anticipazioni americane confermano i sospetti del pubblico: il medico non è morto, ma Steffy non sa nulla

Ebbene sì: le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Finn è ancora vivo! Da ormai diverse settimane, i telespettatori si sono convinti del fatto che il medico fosse in vita e nascosto da qualche parte. Gli indizi avevano, appunto, fatto ipotizzare questo importantissimo colpo di scena. Ma, ovviamente, non c’erano le certezze. Ora finalmente è ufficiale: Finn è vivo. L’ufficialità inizialmente, in realtà, è arrivata attraverso la copertina della rivista americana Soap Opera Digest, il cui nuovo numero uscirà il prossimo venerdì.

Su Twitter un fan della longeva soap opera ha condiviso l’anteprima del settimanale statunitense. “Finn è vivo! E adesso?”, questo il titolo. Tutti i sospetti verranno confermati. Il pubblico americano aveva notato i giusti indizi su questo possibile colpo di scena. In effetti, dopo la terribile sparatoria nessuno parla di funerali e il corpo di Finn non viene mai mostrato. È possibile vedere solo Steffy che cerca di recuperare la memoria dopo essere finita in coma. Il pubblico era rimasto anche parecchio deluso per come i produttori avevano affrontato la morte di Finn.

Ed ecco che ora le anticipazioni americane di Beautiful confermano. Le immagini delle prossime puntate che andranno in onda in America, condivise dai produttori, vedono Li Finnegan implorare Finn di svegliarsi. Il sospetto è che Steffy per ora non saprà nulla al riguardo. Li va a trovarla e, infatti, non le svela niente riguardante il destino del medico. A scoprirlo sono, prima di tutto, i telespettatori.

La puntata andata ieri in onda in America si è conclusa con Li che si reca in una stanza, dove appunto si trova Finn collegato ad alcuni macchinari. La donna che ha cresciuto il medico, ma che non è la sua mamma biologica, sceglie di tenere la notizia sulla sua sopravvivenza per sé. Nonostante ciò, Steffy nota lo strano comportamento di Li, sebbene non possa minimamente immaginare questa realtà.

La giovane Forrester avrà presto un’altra conversazione con la donna, che potrebbe non essere in grado di tenerla lontana dalla verità. In particolare, Li si troverà in difficoltà quando Steffy rivelerà di voler onorare in qualche modo la vita di Finn. Le anticipazioni americane vedono poi la signora Finnegan stringere la mano del medico, chiedendogli di tornare da lei.

Infatti, va precisato che Finn è in coma. I sospetti di Steffy cresceranno sempre di più, mentre Li cercherà di fare di tutto affinché il ragazzo si svegli. Questo segreto scatenerà inevitabilmente un po’ di caos a Los Angeles. Mentre Sheila si trova già in carcere, la signora Finnegan cercherà vendetta. Ma perché tiene nascosto Finn e non rivela la verità a Steffy?

Li crede che questo sia un mondo freddo e crudele. La signora Finnegan è convinta che Finn sia ora in un posto più sicuro, mentre continua a lottare per la sua vita. D’altronde non ha poi così tanto torto, visto che Sheila mentre viene trasportata in carcere giura vendetta. Non solo, quando riceve la visita di Brooke in prigione la sua rabbia aumenta.

Li potrebbe credere che questo non sia il momento giusto per far uscire fuori la verità su Finn, in quanto potrebbe rimetterlo in pericolo. Certo è che Sheila non metterebbe mai di nuovo a rischio la vita del figlio. Il suo obbiettivo è quello di sparare a Steffy, ma Finn riesce a inserirsi tra loro e prendersi il colpo d’arma da fuoco.

Nonostante ciò, Li pensa che questa nuova vita di Finn insieme a Steffy ha solo portato problemi e complicazioni. Ma a Los Angeles nessun segreto resta tale, dunque i fan sono in attesa di scoprire come la giovane Forrester scoprirà che suo marito è ancora vivo.