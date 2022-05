Beautiful anticipazioni americane, Finn è ancora vivo? Il mistero s’infittisce

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Li Finnegan darà notizie su Finn. L’assenza di rivelazioni sul suo funerale ha fatto molto pensare tra i telespettatori, che da ormai diversi giorni ipotizzano che il marito di Steffy sia ancora vivo! Ci sono diversi dettagli che hanno fatto riflettere su questo. Innanzitutto, la soap opera americana ha gestito abbastanza male la morte di Finn, non dandogli la giusta importanza. Se lui fosse davvero vivo, questo sarebbe indubbiamente un gran bel colpo di scena!

In particolare, è Li Finnegan ad aver fatto insospettire il pubblico americano negli scorsi episodi. Dopo l’arresto di Sheila, la donna che ha cresciuto Finn come fosse suo figlio farà visita a Steffy. La madre adottiva del medico e la giovane Forrester avranno molto di cui parlare. Ma la grande domanda a cui fan sperano di ricevere presto una risposta è: dov’è il corpo di Finn? L’ultima volta che i telespettatori l’hanno visto è nel momento in cui viene portato via dal vicolo dove avviene la famosa sparatoria.

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che le parole di Li a Sheila, in ospedale, generano un po’ di confusione al riguardo. La donna dichiara, ancora prima dell’arresto della Carter, che si sta prendendo cura di Finn. Queste sue parole stanno facendo credere ai fan che il medico potrebbe essere ancora vivo! Dal momento che Li è una dottoressa, in questo momento potrebbe pensare lei a curare le ferite di Finn in un luogo segreto.

Sembra, inoltre, che il tenente Baker potrebbe essere al corrente di tutto. Li potrebbe tornare a Los Angeles proprio per far sapere a Steffy che Finn è ancora vivo. Pertanto, quando la donna farà visita alla stilista si scoprirà la verità su questo mistero. D’altronde, Baker sospetta sin dall’inizio di Sheila, ma per catturarla preferisce che siano Steffy, Ridge e Taylor a tenderle una trappola.

E così accade. Ora che Sheila è dietro le sbarre, Li potrebbe finalmente dare delle notizie alla giovane Forrester su Finn. Le ferite potrebbero averlo reso incapace, in qualche modo, di tornare a casa. Oppure si sospetta che sia in coma farmacologico. In caso contrario, avrebbe cercato subito di mettersi in contatto con Steffy e questo potrebbe spiegare perché non l’ha fatto.

Inoltre, questa potrebbe essere la soluzione giusta per portare la giovane Forrester lontana da Los Angeles. A breve, molto probabilmente, Steffy dovrà lasciare il centro della scena, in quanto la sua interprete Jacqueline MacInnes Wood è incinta del suo terzo figlio. Dunque, per permettere all’attrice di approfittare del suo congedo di maternità, i produttori potrebbero aver pensato di dare una svolta a questa trama.

Li potrebbe portare Steffy e i bambini a casa con lei, dove ci sarebbe anche Finn. C’è anche da tener conto che la signora Finnegan potrebbe tornare a Los Angeles solo per raccontare alla Forrester della sepoltura del medico. Infatti, va precisato che al momento queste sono ipotesi (molto forti) e che il viaggio di Li potrebbe comportare solo una semplice visita a Steffy e al nipote Hayes.