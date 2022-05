Beautiful, Sheila in carcere dopo la morte di Finn: ma non è finita qui

La temutissima dark lady finirà finalmente in prigione, ma il pubblico è in attesa di una svolta per una temporanea uscita di scena di Steffy

Sheila verrà arrestata nelle prossime puntate americane di Beautiful. Il piano di Steffy avrà il finale sperato, con la Carter in manette. Per chi si fosse perso le ultime anticipazioni americane, la giovane Forrester decide di avvalersi dell’aiuto di Ridge e Taylor per incastrare una volta per tutte la dark lady. Dopo essere finita in coma, Steffy non ricorda nulla della sparatoria. Proprio attraverso una conversazione con la stessa Sheila, riesce a tornare indietro nel tempo con la mente e a ripercorrere la tragedia che ha portato Finn alla morte.

Finalmente Steffy può riconoscere Sheila come l’assassina e ne parla subito con Ridge e Taylor. A questo punto, tutti e tre si uniscono e mettono in atto un piano. La giovane stilista invita a casa sua la Carter, senza ovviamente anticiparle nulla. Qui, nella casa sulla scogliera, Steffy sputerà addosso a Sheila tutto ciò che prova nei suoi confronti e le farà sapere di essere ormai certa che è lei la persona che ha ucciso Finn nel vicolo de Il Giardino. Entrano in scena anche Ridge e Taylor, che danno tutto il loro appoggio a Steffy.

Ora l’anteprima delle prossime puntate americane di Beautiful mostra Sheila in manette. Ridge annuncerà alla temutissima dark lady il suo destino. Gli farà presente che non solo ha ucciso il suo stesso figlio, ma ha anche cercato di porre fine alla vita di Steffy. Furioso, il Forrester le anticiperà che morirà in prigione. Il vice capo Bradley Baker entrerà, così, in casa con due agenti della polizia.

Mentre Steffy, Ridge e Taylor assisteranno all’arresto, Sheila si muoverà in modo violento cercando di liberarsi. La sua lotta sarà inutile, poiché verrà trasportata in prigione. Le anticipazioni americane fanno sapere che Sheila farà una promessa minacciosa: questa non è l’ultima volta che la vedranno. Sarà davvero così? Va considerato che la sua interprete, l’attrice Kimberlin Brown, ha un contratto con la soap opera americana.

Dunque, c’è il timore effettivamente che possa trovare un modo per fuggire da una pena detentiva o addirittura di prigione. Non è ancora chiaro cosa accadrà ora a Steffy. Jacqueline MacInnes Wood è incinta del suo terzo figlio, dunque gli sceneggiatori dovranno trovare un modo per dare a Steffy un’uscita temporanea per il congedo di maternità. Ci sarà, dunque, un’altra svolta in questa storia che darà alla Forrester un modo per uscire dallo schermo per un po’ di tempo?

La prossima svolta dovrebbe essere rappresentata proprio da Sheila, che riceverà anche una visita in carcere: quella di Brooke Logan! Ora bisogna solo attendere per scoprire cosa i produttori hanno in serbo per Steffy e il resto dei protagonisti di Los Angeles!