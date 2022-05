Beautiful, Steffy ricorderà tutto: grande resa dei conti con Sheila in trappola

Steffy nelle prossime puntate americane di Beautiful ricorderà tutto della sparatoria e del piano di vendetta contro Brooke. Finalmente Sheila si ritroverà con le spalle al muro, anche se non si sa ancora come andrà a finire questa resa dei conti. Il confronto che la giovane Forrester ha con la temutissima dark lady porta a una grande tragedia. Inizialmente, ci sono Steffy e Sheila faccia a faccia, tra toni alti e minacce. La figlia di Ridge vuole tenere a tutti i costi la suocera lontana dalla sua famiglia, soprattutto quando scopre che c’è il suo zampino dietro al tradimento di Brooke.

Finn arriva in tempo sul posto per posizionarsi tra le due litiganti, salvando la vita di Steffy. Sheila uccide così suo figlio. La giovane Forrester prende il cellulare per chiamare i soccorsi, ma la Carter spara anche a lei! Prima di dare il suo saluto a Finn, crea la scena di una rapina finita male. È Deacon a trovarli e a chiamare un’ambulanza. Purtroppo, i medici dichiarano morto Finn, mentre Steffy finisce in coma. Al suo risveglio, la figlia di Ridge non ricorda nulla dell’accaduto, addirittura crede di essere ancora sposata con Liam.

Ci pensa lo Spencer a darle una scossa e a permetterle di ricordare Finn e Hayes. Però, la memoria di Steffy continua a mostrare problemi. Non riesce a ricordare la sparatoria, almeno per ora! Infatti, le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che finalmente ricorderà ogni cosa. Ovviamente, non sarà per lei piacevole ripercorrere quel tragico momento.

Nelle puntate che andranno in onda in America la prossima settimana, dopo uno scontro con Sheila, Steffy dovrà affrontare un devastante flusso di ricordi. Ci saranno alcune emozioni difficili che la Forrester dovrà ricordare. In particolare, vedrà Finn mentre si sacrifica per salvare la sua vita. Unirà poi le sue forze con Ridge e Taylor per mettere in atto un piano contro Sheila.

Steffy avrà compreso ormai che la Carter ha a che fare con la sparatoria. Il loro obbiettivo sarà quello di portare Sheila a esporsi e confessare l’accaduto. Sheila è una grande manipolatrice, ma questa volta diventerà vittima di una manipolazione. Steffy la metterà in un angolo riservandole accuse e questo porterà a “una grande resa dei conti”, rivelano le anticipazioni.

I ricordi per Steffy saranno sempre più difficili da sopportare. Alla fine, la figlia di Ridge ricorderà ogni cosa: la sparatoria e lo scambio di etichette dello Champagne bevuto da Brooke a Capodanno. Allo stesso tempo, bisognerà fare attenzione a un’alleanza sorprendente che verrà rivelata.

Alcuni indizi portano a pensare che gli alleati siano Li Finnegan e il vice capo Bradley Baker. Infatti, molti telespettatori credono che Finn in realtà sia vivo e che presto tornerà regalando un colpo di scena. Questa, però, al momento è solo un’ipotesi e assolutamente non una certezza.