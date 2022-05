Beautiful, Finn: dubbi sulla sua morte, il web individua il forte indizio!

Ci sono sospetti sulla morte di Finn in Beautiful. Nelle puntate americane andate in onda di recente, il pubblico ha assistito a una vera e propria tragedia. Come già anticipato, il medico si preoccupa per l’assenza di Steffy e decide di raggiungerla nel vicolo de Il Giardino. Arriva in tempo per fare da scudo a sua moglie, salvandola dalla morte. A sparare è Sheila, la quale estrae una pistola e la punta contro la giovane Forrester durante un acceso confronto. A prendere il primo colpo è Finn e non finisce qui.

Il medico cade a terra privo di sensi e Steffy pensa subito a chiamare i soccorsi, ma viene bloccata da Sheila che le spara. Deacon arriva sul posto e, inconsapevole di quanto appena accaduto, crede di essere di fronte alla scena di una rapina finita male. Ci pensa lui a chiamare i soccorsi, che dichiarano che Finn è morto. Invece, Steffy finisce in coma. Al suo risveglio non ricorda nulla dell’ultimo periodo, anzi crede di essere ancora sposata con Liam! Quest’ultimo riesce a riportare la figlia di Ridge alla realtà.

Infatti, Steffy inizia a ricordare sia Finn che Hayes, ma non quello che è accaduto. Dunque, non può indicare Sheila come l’assassina, in quanto non ha ricordi sulla sparatoria. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Steffy lotterà con le sue emozioni quando tornerà a casa senza suo marito. A starle accanto ci penserà Liam. Ma i fan credono che Finn potrebbe non essere morto!

I produttori potrebbero aver deciso di regalare l’ennesimo colpo di scena, facendo tornare il medico in carne e ossa. Ci sono vari dettagli che fanno pensare questo. Innanzitutto, sembra non esserci un funerale. Oltre questo, pare che il corpo di Finn dopo la sparatoria non venga più mostrato. E c’è un altro indizio importante che hanno individuato i telespettatori più attenti.

Sheila è la madre biologica di Finn, ma la donna che l’ha cresciuto e che gli ha fatto da mamma è Li Finnegan. Quando arriva in ospedale, il suo comportamento è alquanto strano. Infatti, non appare come una donna in lutto. Dimostra solamente di essere arrabbiata e stanca. Li dà come l’impressione di essere, inoltre, determinata a proteggere suo figlio, come se fosse ancora vivo!

Il pubblico americano ha anche notato che c’è un istante in cui la signora Finnegan e il vice capo Bradley Baker si scambiano uno sguardo complice. Le anticipazioni americane annunciano che, nel corso della prossima settimana in America, verrà svelata un’alleanza segreta! Sarà quella di Baker e Li per proteggere Finn?

Per ora queste sono supposizioni, che sono alimentate anche da una foto condivisa di recente dallo stesso attore Tanner Novlan. Quest’ultimo ha pubblicato l’immagine di un copione, come se stesse studiando una parte. E i fan hanno iniziato seriamente a sperare in un colpo di scena con il suo ritorno!