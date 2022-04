Beautiful puntate America, Steffy scopre che Finn è morto: la reazione

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Steffy scopre che Finn è morto. La giovane Forrester si ritrova costretta a vivere questo dramma, senza neppure ricordare la sparatoria. Un momento drammatico, andato in onda nel corso della puntata di ieri in America. Per assistere a questa fase della trama, il pubblico di Canale 5 dovrà ancora attendere diversi mesi. Nel frattempo, le anticipazioni fanno sapere cosa sta accadendo. Per chi non lo sapesse, Sheila uccide Finn e poi spara anche a Steffy, che finisce in coma.

Un confronto pericoloso quello che avviene tra la Forrester e sua suocera nel vicolo de Il Giardino. Qui la figlia di Ridge affronta la temutissima dark lady dopo aver scoperto il suo folle piano contro Brooke. Le minacce portano Sheila a estrarre la sua pistola. Proprio in quel momento, arriva Finn, il quale si posiziona tra sua moglie e la sua mamma biologica, prendendosi il colpo mortale. Cade così tra le braccia di Steffy, che cerca subito di chiamare i soccorsi. Ma Sheila non le dà tempo e colpisce anche lei.

In ospedale Steffy si sveglia dal coma, però non ricorda nulla di quanto accaduto nel vicolo. Non solo, crede di essere ancora sposata con Liam. Quest’ultimo, pressato anche da Hope e Brooke, decide di raccontare alla sua ex moglie che non sono più sposati e che ora lei ama Finn. Improvvisamente, Steffy ricorda sia suo marito che il loro piccolo Hayes, ma ancora nulla sulla sparatoria. Pertanto, Sheila può vagare indisturbata per le vie di Los Angeles.

La Carter teme che la Forrester possa ricordare qualcosa di quanto accaduto e pensa addirittura che dovrebbe ucciderla. Intanto, Bridget – tornata da poco a Los Angeles per lavorare proprio in quell’ospedale – crede che Steffy possa sopportare di ascoltare la verità ora. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Ridge decide di dare la possibilità a Liam di raccontare a sua figlia la verità sul marito.

E mentre Sheila è pronta a uccidere Steffy nella stanza d’ospedale, fortunatamente arriva Taylor, che però non sospetta nulla. Anzi, la Hayes vorrebbe dare tutto il suo supporto alla Carter che ha appena perso il figlio ritrovato. Non sa, naturalmente, che è proprio lei la colpevole di questa tragedia. Ridge, Taylor, Thomas, Sheila e Liam si ritrovano nella stanza di Steffy e qui inizia il dramma.

La giovane stilista chiede dove si trova suo marito, mentre ha un ricordo sfocato di lui. Inizia a capire che tutti lì in ospedale stanno parlando di Finn al passato. Ed è a questo punto che Taylor le confessa che non c’è più. Ridge le racconta che Finn è morto dopo che quella notte gli hanno sparato nel vicolo. Tutti iniziano a piangere mentre Steffy dà vita a uno sfogo davvero drammatico.

Difficile trattene le lacrime di fronte alla reazione della giovane Forrester, che singhiozza non riuscendo a credere che il suo Finn sia morto. Thomas, Ridge e Taylor non riescono a non piangere di fronte alla sofferenza di Steffy. Liam è rammaricato più che mai, mentre Sheila singhiozza insieme a lei.

Nelle prossime puntate americane la situazione si complica. La giovane stilista, non solo dovrà affrontare la perdita di Finn, ma dovrà anche stare attenta alle prossime mosse di Sheila. Non ricorderà ancora che è lei l’assassina e questo renderà le cose più difficili.

Infatti, la Carter avrà così la possibilità di organizzare il suo piano per ucciderla! Per fortuna, le anticipazioni fanno sapere che Sheila non riuscirà a raggiungere il suo obbiettivo. Sarà lei che dovrà stare anche attenta a chi vuole scoprire cos’è accaduto quella notte. In particolare, Bill giurerà di essere pronto a tutto pur di trovare chi ha rovinato la vita di Steffy!